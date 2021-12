Els percebes han pujat ja un 37 per cent aquestes setmanes, segons un estudi de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). L’augment de la demanda i l’oferta limitada en disparen els preus. Un efecte similar es produeix en la cocaïna, que pot pujar entre un 20 i un 30 per cent el preu en les setmanes de Nadal, segons explica un dels responsables de la lluita antidroga a Espanya.

Narcos i catòlics

«Els grans narcos colombians són catòlics i per Nadal es retiren a la seva finca o la seva hisenda, com ells l’anomenen. Passen allà les festes amb les famílies», afirma un veterà policia. Per tant, afegeix, els grans enviaments de cocaïna cap a Espanya es fan durant el mes de novembre.

Aquest recés espiritual dels grans narcos té conseqüències econòmiques molt beneficioses per a ells. Després d’arribar a Espanya, aquests últims enviaments de droga de l’any s’amaguen fins que arriben les dates nadalenques.

20 per cent més

L’objectiu, expliquen fonts de la lluita antidroga, és apujar el preu de la cocaïna. «Hi ha molta més demanda a les festes de Nadal i n’hi ha prou amb deixar-la refredar perquè el preu pugi. El preu majorista d’un quilo de cocaïna pot passar aquest Nadal de 25.000 euros el quilo a uns 30.000 euros el quilo», un 20 per cent d’augment, segons les fonts consultades.

Les mateixes fonts recorden que, el Nadal anterior, especialment durant l’última setmana de l’any i primera del següent, la demanda de cocaïna a Espanya creixia tant que el preu d’aquesta droga es disparava, i va arribar fins als 34.000 euros el quilo en la venda majorista, un augment de gairebé el 40 per cent, com el dels percebes per als sopars de la nit de Cap d’Any.

Els beneficis no arriben només als majoristes, els grans traficants, cada baula de la cadena apuja també les tarifes i les comissions. Tots hi guanyen, ja siguin transportistes o comissionistes.

Pitjor qualitat

No obstant, el consumidor de carrer no nota l’augment de preu. «El gram de cocaïna es manté sempre estable, entre 55 i 60 euros, per continuar tenint enganxats els clients», explica un policia.

¿Com s’aconsegueix aquesta estabilitat de preus, també per Nadal? Abaixant la qualitat (puresa) de la droga i apujant els riscos per a la salut. «Es talla més la droga, es barreja. D’un quilo de cocaïna, després de tallada i barrejada, poden arribar a treure tres quilos per a la campanya de Nadal».

L’haixix, no

Aquest augment de preus per Nadal no es trasllada a l’altra droga més consumida a Espanya, l’haixix. «Els traficants d’haixix no celebren el Nadal, ells fan el Ramadà. És en aquell període religiós musulmà quan es nota que baixa l’oferta i pugen els preus», comenta un agent antidroga. «En aquestes festes, l’haixix no apuja el preu; hi ha, això sí, una forquilla enorme, segons la qualitat. Un quilo bo pot valer uns 1.200 euros, però el preu, segons on i com, es pot disparar».