A quatre dies de la data límit, 31 de desembre, José Luis Martínez Almeida va aconseguir finalment un acord per aprovar els seus pressupostos per a Madrid. I ho va fer fent virar el projecte i les ordenances fiscals cap a la seva esquerra per poder tenir finalment el suport dels quatre regidors escindits de Més Madrid integrats ara al grup mixt. És a dir, que s’ha acabat definitivament l’idil·li del PP amb Vox també a l’Ajuntament de Madrid, com ha passat prèviament a Andalusia. Els de Santiago Abascal han culminat la seva amenaça de voler llançar Almeida als braços dels «carmenistes» per utilitzar-ho com a arma política en contra, però, a canvi, ofereixen a l’alcalde i també portaveu del PP nacional la possibilitat de recuperar la imatge transversal i d’«alcalde de tots» que va aconseguir durant els pitjors mesos de la pandèmia que, abans del triomf d’Isabel Díaz Ayuso el 4-M, el va convertir en el gran actiu dels populars a Madrid.