La Fiscalia de Madrid demana nou anys de presó per a l’artista Rafael Amargo per un delicte contra la salut pública, perquè considera que va vendre drogues al seu propi domicili a terceres persones de manera «persistent» a canvi de diners.

A l’escrit d’acusació la Fiscalia també sol·licita nou anys de presó per al productor Eduardo de Santos perquè actuava de forma «conjunta» amb Amargo en la compra i distribució posterior d’aquestes substàncies, així com sis anys per al soci Miguel Ángel B.A. per ser un «home de confiança» que lliurava la droga als compradors.

La Fiscalia no demana pena per a la parella de Rafael Amargo, Luciana Bongianino, a qui en canvi el jutge del cas sí que considera, juntament amb els altres tres acusats, possible autora d’un delicte contra la salut pública i un altre de pertinença a grup criminal .

Recentment el jutge del cas va concloure la investigació i va considerar que el ballarí era el cap d’un grup que traficava amb droga, fonamentalment metamfetamina, que venien des del pis que compartia amb la seva dona, utilitzant «mules» que portaven la droga als compradors. Així, va traslladar les actuacions al Ministeri Públic i les acusacions particulars perquè formulessin escrit d’acusació, sol·licitant l’obertura de judici o bé el sobreseïment de la causa.