El Govern gairebé no ha pogut assaborir l’èxit de l’acord sobre la reforma laboral aconseguit amb patronal i sindicats la vigília de la nit de Nadal. De seguida els socis de legislatura van advertir que el seu suport no estava garantit. El PP va anticipar que no avalarà el reial decret llei. Els números, per tant, no sortirien al bipartit del PSOE i Podem. Més ben dit: no sortirien avui. Perquè l’executiu espera que d’aquí a un mes, quan el ple del Congrés hagi de votar la convalidació de la mesura, les posicions dels grups hauran evolucionat i donaran suport a la reforma gràcies a canvis menors que no desvirtuïn allò pactat amb empresaris i treballadors. Mentrestany, trasllada el missatge que l’alternativa és tornar a la reforma del mercat de treball vigent, la que va aprovar el PP sense consens el 2012, i que aquesta és una matèria medul·lar de la legislatura, que és molt el que es juga.

Avui, el Consell de Ministres -l’últim d’aquest any, en principi- aprovarà el reial decret llei de la reforma laboral, a temps perquè entri en vigor abans del 31 de desembre, com es va comprometre amb Brussel·les. Es tracta, com defensen a l’equip de la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, que ha portat el pes del diàleg en aquests nou mesos de converses, d’«un canvi de paradigma, una reforma històrica que per primera vegada recupera drets dels treballadors» i persegueix aturar la temporalitat. A partir de la publicació al BOE, l’executiu disposarà de 30 dies hàbils per negociar amb els grups parlamentaris. No serà fàcil, perquè l’equilibri aconseguit amb els agents socials camina sobre una línia prima i fràgil. «El que s’ha pactat no es toca. El Parlament té legitimitat d’aprovar o no, però llavors no serà el nostre acord, serà una altra cosa», va dir ahir a RNE el president de la CEOE, Antonio Garamendi. És a dir, la patronal, que ja ha patit un esquinç intern per donar el seu vistiplau majoritari al decret llei -es van abstenir Foment del Treball, CEIM, Anfac i Asaja-, amenaça de trencar l’acord si hi ha canvis al Congrés. Els socis de l’executiu, però, volen això. Modificacions. El PNB només troba «un escull» per oferir el seu suport a un acord que «valora i respecta», però és un obstacle «gran»: vol que reculli la prevalença dels convenis autonòmics. Bildu, que comparteix la reclamació, parla d’un mal acord. ERC troba «mancances importants» que fan que el seu vot favorable «avui no estigui garantit». «Hi ha marge de millora en salaris de tramitació, indemnització per acomiadament, paper de l’Administració en acomiadaments d’empreses que hagin rebut ajuts i prevalença dels convenis col·lectius autonòmics», expliquen fonts republicanes. Socialistes i morats coincideixen a defensar el consens aconseguit. El portaveu de l’executiva del PSOE, Felipe Sicilia, va demanar ahir als socis del Govern i a la resta de grups que respectin «el màxim possible» la reforma pactada , perquè és fruit de nou mesos de feina intensa. Unides Podem, va avançar Pablo Echenique, emprèn ja una ronda de contactes amb els socis perquè donin suport al decret llei. A l’entorn de Yolanda Díaz sostenen que aniran «molt a l’ofensiva», explicant als grups les bondats del text. A més, destaquen que han informat els socis del contingut de les negociacions.