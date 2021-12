L’home detingut dissabte després d’haver-se infiltrat amb una ballesta al recinte del castell de Windsor, residència d’Isabel II a l’oest de Londres, va dir en un vídeo que volia «assassinar la reina», segons va publicar The Sun. El jove de 19 anys viu a Southampton, al sud d’Anglaterra, i va ser detingut dissabte després que s’activessin les alarmes del recinte.

Isabel II, de 95 anys, passava les festes de Nadal al castell de Windsor, als afores de Londres, que és ara la seva residència principal. Diumenge, la policia va explicar que l’home havia estat internat en un centre psiquiàtric.

El diari The Sun va publicar imatges d’un vídeo suposadament divulgat al compte de Snapchat del sospitós minuts abans que entrés al recinte. Al vídeo, es veu l’individu amb una ballesta i vestit amb un suèter negre amb caputxa. Darrere d’una màscara blanca se li sent dir: «Sento el que he fet i el que faré. Intentaré assassinar la reina Isabel».

Amb aparents referències a la nissaga de La Guerra de les Galàxies, el jove es presenta com un indi sikh i assegura que busca «venjança» per una massacre comesa l’any 1919 per les tropes britàniques contra manifestants a l’Índia.