L’aire mundial està doblement enrarit per la propagació de la variant òmicron de la covid-19. La mutació del coronavirus ha provocat en els últims dies no només un notable augment de casos, sinó una allau de cancel·lacions i retards de vols a tot el món, sacsejant la temporada de festes nadalenques i els plans de viatge de desenes de milers de persones.

Després del cap de setmana nadalenc en què es van cancel·lar a tot el món més de 10.000 vols segons la base de dades en temps real de la companyia FlightAware, que documenta el trànsit aeri, ahir se’n van anul·lar més de 2.500. El país més afectat va ser els Estats Units, on la setmana es va iniciar amb prop de mil cancel·lacions de vols interns o amb origen o destí al país després de les 2.300 registrades dissabte i diumenge.

Per altra banda, els experts en salut van instar el Govern italià a relaxar les normes de quarantena de la covid, afirmant que, d’una altra manera, el país està en risc de patir una paràlisi. Segons les normes actuals, les persones que han estat en contacte estret amb un malalt de coronavirus s’han d’autoaïllar durant set dies si estan vacunats i durant 10 dies si no s’han vacunat.

Nino Cartabellotta, director de la fundació sanitària Gimbe, va dir que cada persona positiva tenia, de mitjana, entre cinc i deu contactes propers, i va predir que d’aquí a dues setmanes al voltant d’un milió de persones a Itàlia podrien haver contret covid. «Això significaria que hi podria haver entre cinc i deu milions de contactes que caldria enviar a quarantena, i això no és possible», va dir Cartabellotta.

Per part seva, el Govern francès va anunciar noves mesures per frenar la cinquena onada de covid, entre les quals destaquen la imposició del teletreball almenys tres dies a la setmana, així com avançar la dosi de record de cinc a tres mesos després de les primeres dues injeccions.

El primer ministre, Jean Castex, va fer aquests anuncis després de l’aprovació d’un projecte de llei al Consell de Ministres que haurà de ser aprovat per l’Assemblea francesa al gener. Aquest text exclou mesures dràstiques, ja que de moment es mantindrà la tornada al col·legi el 3 de gener de 2022 i es descarta un toc de queda, encara que sí que preveu la restricció de les concentracions públiques, segons Efe.

Paral·lelament, el ministre de Sanitat britànic, Sajid Javid, va anunciar ahir que el seu Govern no imposarà restriccions addicionals abans de Cap d’Any a Anglaterra, com sí que han fet recentment els executius autònoms d’Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord.