L’explosió de contagis dels últims dies, amb Espanya batent rècords diaris de positius a causa de l’arribada de la variant òmicron, molt més infecciosa tot i que en principi menys greu, comença a forçar les autonomies a impulsar restriccions, seguint l’estela de Catalunya. Cap territori pensa de moment aprovar limitacions tan dures com les de la Generalitat, que inclouen un toc de queda avalat pels tribunals, però ahir, a només quatre dies de la nit de Cap d’Any, sis comunitats del nord van pactar les línies generals del nou règim.

Després de patir en alguns casos incidències per sobre dels 2.000 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies, una cosa mai vista en aquests gairebé dos anys de pandèmia de coronavirus, Aragó, Navarra, Euskadi, La Rioja, Cantàbria i Astúries van consensuar restriccions per a l’oci nocturn, els horaris comercials i el nombre màxim de comensals a l’hostaleria. Els territoris pretenen així evitar que hi hagi mobilitat entre autonomies, amb els seus ciutadans desplaçant-se en funció d’on hi hagi mesures més laxes.

Aragó fins al 15-E

En el cas d’Aragó, a partir de demà i fins al proper 15 de gener, l’hostaleria no podrà estar oberta més enllà de mitjanit, els establiments de lleure nocturn hauran de tancar a les 2 de la matinada i en cap cas no podrà haver-hi més de 10 comensals per taula ni es permetrà el consum a la barra.

Euskadi encara no ha acabat de concretar les seves iniciatives, però aniran en el mateix sentit, després que el lehendakari, Iñigo Urkullu, fracassés, igual que altres presidents autonòmics, en el seu intent de forçar el Govern central a pactar restriccions comunes a tot l’Estat. A diferència d’altres ocasions, en què els magistrats van tombar algunes de les seves iniciatives, el Govern basc no consultarà aquesta vegada els tribunals, sinó que basarà les seves accions en la seva llei antipandèmies. És a dir, no hi haurà mesures que afectin els drets fonamentals, com el toc de queda i el límit de persones a les reunions domèstiques. També Galícia i Andalusia preparen restriccions a curt termini, encara que aquesta darrera comunitat no actuarà fins a la setmana que ve.

Pel que fa a la resta dels territoris del nord que van acordar les línies generals per fer front a la sisena onada, alguns ja han anunciat les restriccions (el cas d’Astúries) i altres, com La Rioja, ho faran aquesta setmana, però totes les iniciatives es dirigeixen a restringir l’hostaleria i l’oci nocturn, un àmbit en què Pedro Sánchez no va entrar a la Conferència de Presidents de dimecres passat.

Més contagis que mai

Després de les celebracions de Nadal, Espanya suma 214.619 nous positius des de dijous, que eleven la incidència acumulada per sobre del miler (1.206 casos a 14 dies) per primera vegada a tota la pandèmia. El nombre total de contagis des del març del 2020 està a punt d’arribar als 6 milions, i les víctimes mortals són a prop de les 90.000. L’increment dels contagis no es reflecteix en la mateixa proporció que en altres onades en la pressió hospitalària i en les morts com a conseqüència de la campanya de vacunació.