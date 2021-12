El president del Govern, Pedro Sánchez, va assegurar ahir que, una vegada finalitzada l’erupció volcànica a La Palma, l’executiu central no oblidarà la seva població i treballarà en la reconstrucció i el rellançament de l’illa.

Sánchez, que ahir va tornar a la zona, va destacar que a les vuit visites que ha realitzat a La Palma des que va començar l’erupció volcànica el 19 de setembre ha conegut què significa la «identitat palmera», que representa, va dir, la solidaritat, superació i resistència de la societat illenca.

El cap de l’executiu va recordar que ja s’han fet servir 138 milions d’ajudes dels gairebé 400 que hi ha assignats per reconstruir l’illa. I va precisar que un dels missatges que li han transmès els afectats per l’erupció del volcà i que pensa complir és que no s’oblidin d’ells «quan el volcà ja no deixi anar lava i els mitjans de comunicació se’n vagin de l’illa».

Així mateix, Sánchez va insistir que la fi de l’erupció no significa el final de l’emergència i va demanar a la ciutadania palmera «la màxima comprensió, col·laboració i paciència» a l’hora de tornar a casa perquè les autoritats i la ciència, va assegurar, encara estan pendents d’alguns aspectes com l’emissió de gasos, que poden resultar nocius per a la salut.