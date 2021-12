L’Audiència de Barcelona ha condemnat a dos anys i mig de presó i inhabilitació per exercir activitats econòmiques la vident televisiva Pepita Vilallonga i dos membres del seu equip, un d’ells el seu fill, per haver estafat una dona de 57 anys que passava per problemes familiars i econòmics i patia una depressió greu. El tribunal dóna la raó a l’acusació particular, exercida per l’advocada Judit Cunill, ja que la fiscalia no li atribuïa cap delicte. En cas de confirmar-se aquesta pena, els encausats ingressarien a la presó. La sentència destaca que els acusats van aconseguir mitjançant «artimanyes enganyoses» col·locar R. «en un estat complet i irracional de pànic» i «por» per aconseguir que desemborsés una quantitat de diners. Va ser, precisa, «una autèntica confabulació».

Els acusats desenvolupaven la seva activitat professional des del gabinet esotèric L’Espai de Pepita Vilallonga, publicitant-se a mitjans audiovisuals. Amb despatx a Barcelona, ​​oferien serveis d’ocultisme, misticisme, esoterisme, rituals i venda de material màgic entre d’altres. R., la denunciant, va sentir parlar un dia la vident i van iniciar una primera presa de contacte via telefònica el 16 de novembre del 2016, acordant una cita el 22 d’aquell mes. Aquell dia, la vident li va llençar les cartes del tarot i li va anunciar la seva mort imminent perquè patia un mal d’ull. Aquestes paraules van crear a R. un estat de «por i inseguretat», segons la sentència de la Secció 8 de l’Audiència. «Aprofitant-se d’aquesta vulnerabilitat», de la qual es va adonar ràpidament l’endevina, i «amb l’ànim de beneficiar-se econòmicament», els altres dos acusats, posats de comú acord, van oferir a R. la «possibilitat de solucionar aquest perill ». Els col·laboradors de l’endevina, «advertits de la fragilitat emocional» de la víctima, li van confirmar el pronòstic i li van explicar un cas semblant que havien tingut i que va acabar amb la mort de la filla de la família.