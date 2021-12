L’explosió de la variant òmicron, molt més infecciosa però també d’efectes menys greus segons els estudis preliminars, està forçant les autoritats a replantejar-se les seves accions davant de la pandèmia del coronavirus. En gairebé tots els casos, el nou enfocament passa per més restriccions, com l’obligatorietat de la mascareta a exteriors a tot Espanya i la tornada al toc de queda i als límits d’horaris i aforaments a l’hostaleria en algunes autonomies, Catalunya entre elles. Però el nou escenari també pot servir per relaxar altres mesures, com la quarantena per als positius. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes estudiaran avui, en el marc del Consell Interterritorial, reduir l’aïllament dels contagiats dels 10 dies actuals a cinc, una mesura que de mica en mica es va obrint pas a banda i banda de l’Atlàntic.

La Comunitat de Madrid va ser la primera a defensar aquesta iniciativa. «El panorama de decisions en la pandèmia i les que aporta aquesta variant és diferent. Portem dient uns quants dies que la gestió de la pandèmia no pot ser la mateixa de fa un any ni fa uns mesos per dos motius: un per la situació de vacunació de la població i dos per les característiques clíniques i epidemiològiques d’aquesta variant», va assegurar ahir el viceconseller de Salut, Antonio Zapatero. Castella i Lleó i Andalusia, governades també pel PP, portaran aquest assumpte a la reunió d’avui. Però la reivindicació no se cenyeix a les autonomies conservadores. Castella-la Manxa, governada pel PSOE, també defensa aquest enfocament.

Rigor tècnic

El Govern, mentrestant, va evitar posicionar-se, remetent-se al debat que tindrà lloc al Consell Interterritorial. «Qualsevol decisió que adoptem en l’àmbit de la gestió de la pandèmia, ho fem amb el suport i el rigor dels equips tècnics i en aquest àmbit serà on es plantegi», va explicar després del Consell de Ministres la portaveu de l’executiu, Isabel Rodríguez. Però fonts del Govern destaquen que la mesura, per tirar endavant, haurà de ser validada primer per la Comissió de Salut Pública, que agrupa els càrrecs tècnics del Govern i els territoris. L’organisme també haurà d’avaluar la durada de les noves quarantenes i si s’apliquen a tots els pacients o només als que ja hagin rebut la dosi de reforç. En qualsevol cas, Espanya pot prendre la decisió per si mateixa, sense necessitat de comptar amb el vistiplau de la UE.

Els defensors de la reducció de la quarantena al·leguen dos motius diferents. D’una banda, ofereixen arguments epidemiològics, ja que la variant òmicron, sent capaç de contagiar persones vacunades, sol suposar quadres lleus, de curta durada, o directament asimptomàtics. D’altra banda, assenyalen que la seva enorme capacitat infecciosa, amb Espanya batent rècords diaris de positius i la incidència situant-se ja per sobre dels 1.200 casos, un nivell sense precedents, podria paralitzar els serveis essencials.

Els experts, de moment, assenyalen que entenen que s’obri el debat, però també adverteixen que si la mesura surt endavant, el nivell de protecció davant del virus serà menor. «És una mesura que pretén gestionar la pandèmia davant l’enorme transmissió comunitària que hi ha en aquests moments, la dificultat de gestionar les quarantenes de tanta gent i l’impacte en baixes laborals i en la productivitat. Però des del punt de vista del control de la malaltia, contribueix a una transmissió comunitària més gran, perquè fins als 10 dies hi ha risc de contagi entre els que puguin estar infectats. I encara que les persones correctament vacunades poden resoldre la infecció i la càrrega viral abans d’aquells 10 dies, no és segur que sempre sigui així», explica José Martínez Olmos, exdirector general de Sanitat.

Els EUA ja han fet el pas. Els Centres de Control i Prevenció de Malalties (CDC) van anunciar que l’aïllament per als pacients contagiats que siguin asimptomàtics passarà a ser de cinc dies. Passat aquest temps, durant els cinc dies següents, els afectats han d’utilitzar mascareta sempre que estiguin a prop d’altres persones. La setmana passada, el Regne Unit va prendre una decisió similar, però una mica més tímida: les quarantenes seran de set dies en cas que el contagiat doni negatiu en dos tests d’antígens. Itàlia també es planteja aprovar una mesura semblant.