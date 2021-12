La fiscalia belga ha decidit finalment presentar un últim recurs contra la decisió del Tribunal de Gant de rebutjar l'extradició del raper Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc, a Espanya. Ara, la fiscalia té cinc dies per presentar la seva memòria amb els arguments per recórrer la sentència, i després els advocats del raper dos més per contestar. Es preveu que hi hagi una nova vista sobre el cas de l'extradició el dia 11 de gener al matí al Tribunal de Cassació de Brussel·les.