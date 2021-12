Divuit de les trenta-set persones a qui agents de policia de Los Angeles han disparat aquest any han mort, més del doble que l’any passat, segons dades de Los Angeles Times. Són part de les més de 900 persones que han matat policies de tot els Estats Units el 2021. Però el cas de l’última víctima, la xilena de 14 anys Valentina Orellana-Peralta, ha intensificat crítiques i escrutini sobre l’ús de força letal per part dels uniformats a la ciutat californiana i, en general, al país.

Orellana-Peralta estava dijous passat amb la seva mare en un provador de la botiga Burlington a North Hollywood buscant vestits per al Nadal quan una dotzena d’agents van anar a l’establiment després de rebre trucades que denunciaven que un home, identificat després com Daniel Elena López, de 24 anys, estava agredint clients. Tot i que algunes trucades van suggerir que podia tenir una arma de foc i almenys una va esmentar haver sentit trets, Elena López havia fet les seves agressions amb el cadenat d’una bicicleta.

Imatges de vídeo

Com va confirmar el vídeo divulgat per la policia, els agents van pujar a la segona planta i un d’ells, armat amb un rifle d’assalt, va demanar als seus companys que frenessin, retrocedissin, guardessin distància i el deixessin posar-se al davant. Quan van arribar a un dels passadissos van veure sang i una de les víctimes d’Elena López, que estava al fons d’aquell passadís i aparentment allunyant-se de la dona. L’agent del rifle va disparar tres vegades i va ferir al sospitós, que va morir poc després.

Una de les bales va rebotar a terra i va creuar la paret d’un provador, on va ferir fatalment Orellana-Peralta, que va morir als braços de la seva mare.

L’agent ha estat donat de baixa, sense suspensió de salari, i s’ha obert una investigació interna que el cap de la policia, Michel Moore, ha promès que serà «exhaustiva, completa i transparent». També investiga el Departament de Justícia.

El cas té paral·lelismes amb un del 2018, quan en un supermercat Trader’s Joe la policia va matar una gerent, Melyda Corado, mentre perseguia un sospitós d’un tiroteig. En aquell cas el criminal no va morir pels trets i ha acabat sent l’imputat per la mort de Corado, mentre que el policia que va disparar no va enfrontar càrrecs. Albert Corado, germà d’aquella víctima i ara candidat al consell municipal de Los Angeles, ha denunciat que «res no ha canviat».

«Res del que s’aprecia en el vídeo justificava obrir foc en la manera com va fer el policia. (...) La força letal és l’última opció sobre la taula», va declarar a The Guardian John Hamasaki, advocat i membre de la comissió policial de San Francisco.