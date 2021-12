Dos sectors contraposats en el si de l’advocacia de Barcelona, els constitucionalistes i els independentistes, mantenen una batalla de recollida de signatures arran del rebuig per part d’un col·lectiu de juristes a l’actitud del Govern d’oposar-se a la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d’obligar una escola de Canet de Mar a impartir el 25% de les classes en castellà. La polèmica va esclatar per un comunicat de la Secció de Dret Constitucional del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona en què mostrava la seva «preocupació» per la reacció del president de la Generalitat i recordava que les sentències s’han d’acatar. La junta del col·legi professional se’n manté al marge i recorda que les comissions són autònomes a l’hora d’expressar les seves opinions i que no tenen perquè compartir-les.

L’actitud adoptada per les autoritats catalanes respecte l’escola de Canet de Mar, segons el parer de la Secció de Dret Constitucional, «és de gravetat extrema i atempta de manera frontal contra el principi de l’Estat de dret» de la Constitució. Afegeix que els fets afecten «una cosa tan fonamental en una democràcia avançada com la nostra com és garantir la protecció integral dels menors contra tota forma de violència i de victimització secundària». El text deixava constància que les comunicacions de les comissions no es poden atribuir a la corporació professional. «La veu oficial del col·legi es manifesta a través de la junta de govern», recorda.

Indignació dels sobiranistes

El comunicat va provocar la indignació d’un grup d’advocats sobiranistes encapçalat, entre d’altres, pel diputat de Junts i exdegà del col·legi Jaume Alonso Cuevillas. El col·lectiu, que suma 500 firmes de suport, emplaça la cúpula del col·legi a pronunciar-se sobre la posició de la Secció de Constitucional, perquè considera que el seu comunicat «és estrictament polític» i està «alineat amb les tesis ultranacionalistes espanyoles». «No és una anàlisi jurídica i és molt trista», diu un dels promotors de la iniciativa, l’advocat Lluís Mestres, que es queixa del silenci de la degana, Maria Eugènia Gay.

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, per la seva banda, va rebre una petició en nom d’una advocada perquè la junta de govern de l’entitat es pronunciés. El màxim òrgan del col·legi va recordar que les comissions tenen autonomia per expressar les seves opinions i que les seves manifestacions no han de ser compartides per la institució. També va argumentar que els posicionaments oficials han de garantir i preservar «la voluntat de neutralitat política» de l’organisme i només es poden emetre per la mateixa junta de govern.