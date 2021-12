L’auge de la variant òmicron del coronavirus, unit a la persistència de l’anterior variant delta, està produint un «tsunami de nous casos», va alertar ahir el director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui va demanar que s’extremin les mesures socials per frenar els contagis.

Les xifres rècord de contagis, que ja s’acosten al milió de casos diaris, «continuaran afegint pressió a sistemes sanitaris a la vora del col·lapse, amb els seus treballadors ja esgotats», va destacar Tedros.

El director general de l’OMS va assegurar que davant el ràpid avenç de la variant òmicron s’ha de parar atenció no només a la campanya de vacunació, sinó també a «mesures de salut pública» que evitin saturar les xarxes sanitàries i puguin mantenir obertes les societats i als nens els permetin anar a escola».

Amb tot, Tedros va insistir en la necessitat de vacunar-se contra la covid-19 i va assenyalar que «els no vacunats tenen més risc de morir per la malaltia, sigui quina sigui la seva variant». El màxim responsable de l’OMS va recordar que el 2021 han mort 3,5 milions de persones per la pandèmia, davant dels menys de 2 milions que van morir l’any passat.

«Em preocupa molt que l’òmicron, que és una variable molt més transmissible, circuli alhora que delta, perquè això està provocant un tsunami de casos. Això exerceix i continuarà exercint una pressió enorme sobre una força laboral de professionals de la salut esgotats i pot provocar el col·lapse dels sistemes de salut al món, que ja estan a la vora del col·lapse», va explicar.

L’organització internacional creu que les variants delta i òmicron són «amenaces bessones» que augmenten el nombre de nous casos.