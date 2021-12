Les quarantenes per positius de coronavirus deixaran de ser de 10 dies. A partir d’ara, l’aïllament en els casos asimptomàtics passarà a ser de set dies, segons el que van acordar ahir el Govern i les comunitats autònomes, que van aprovar la decisió amb una sorprenent unanimitat, primer a la Comissió de Salut Pública i després al Consell Interterritorial. La mesura segueix l’estela del que altres països, com és el cas del Regne Unit i els Estats Units, han aplicat al llarg de l’última setmana, arran de l’explosió de la variant òmicron, que està batent rècords de contagis a tot el món.

El grup de comunitats que advocaven per una iniciativa d’aquesta mena ha anat creixent aquests dies, fins a abastar una àmplia majoria, de Madrid a Catalunya, passant per Andalusia, Extremadura, Castella-la Manxa i les Balears. Alguns dels territoris defensaven escurçar les quarantenes encara més, fins als cinc dies, però al final la proposta que més consens va suscitar fixa el límit en set.

La decisió, aprovada amb una rapidesa molt poc usual i desoint en part el criteri dels tècnics, es basa en dos tipus d’arguments. D’una banda, els epidemiològics: la variant òmicron és molt més infecciosa que les anteriors, però alhora, en un país amb una taxa de vacunació tan alta com Espanya, sol suposar quadres lleus, de curta durada, o directament asimptomàtics. De l’altra, els econòmics, davant el perill que l’elevada taxa de contagis (la incidència ara és de més de 1.300 casos per cada 100.000 habitants, un nivell sense precedents), pugui paralitzar serveis essencials i sectors productius.

Mantenir l’equilibri

«S’ha de mantenir un equilibri entre salut pública, salut mental i creixement econòmic», va assegurar Pedro Sánchez durant la compareixença a la Moncloa per fer balanç de l’any que s’acaba. El president del Govern va evitar donar suport clarament la reducció dels aïllaments, però va suggerir que s’havia de plantejar una decisió «molt important», ja que aquesta sisena onada és «diferent» a les anteriors. «És evident que Espanya i el món no són com fa un any. Estem millor perquè estem vacunats. La majoria de casos ara són asimptomàtics. Hem d’avaluar l’evolució de les hospitalitzacions i les UCI i hem d’aprendre a conviure i entendre el virus amb la variant òmicron», va explicar Sánchez.

La resolució pactada per l’executiu i les comunitats autònomes al Consell Interterritorial va anar en el mateix sentit, destacant les especificitats del moment de la pandèmia, de la mateixa forma que va obrir la porta a que hi hagi més canvis en els mecanismes de «vigilància» a curt termini. «És molt important que anem veient la situació actual com un moment de canvi en el comportament del virus, potser fer una revisió d’indicadors i una avaluació del comportament davant de la nova realitat, cosa que ens pot portar a una situació de vigilància diferent», assenyala el text. També es va reduir de deu a set dies la quarantena dels contactes estrets que no estiguin vacunats.