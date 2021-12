«Sentit comú». És l’expressió mestra que va utilitzar ahir Pedro Sánchez, el comodí que li va servir tant per respondre als seus socis parlamentaris per alertar-los que no tolerarà grans canvis en la reforma laboral treballada amb patronal i sindicats com per anticipar Pere Aragonès que ara no convé convocar la taula de diàleg. La «prioritat» és en un altre lloc, va dir, en la lluita contra la covid i en la recuperació econòmica.

El president del Govern va inundar el balanç de final d’any, a la Moncloa, amb aquestes contínues referències al «sentit comú». Va programar una compareixença gairebé sense titulars i anuncis, focalitzada a vendre l’«estabilitat» del Govern, consolidada per l’aprovació definitiva dels Pressupostos -els segons de la legislatura i aprovats amb el suport de 15 forces- i els acords amb els agents socials ( 13 ja), coronats per la reforma laboral, que avui publica el BOE. Va treure pit per l’acció de l’executiu (el 50,2% dels compromisos d’investidura complerts) en una roda de premsa d’una hora però en la qual només va admetre sis torns de preguntes.

PNB, ERC i Bildu posen objeccions a la reforma laboral. D’aquí a un mes, el reial decret llei serà sotmès a votació al Congrés per a la seva ratificació o el seu rebuig. Sánchez, sense esmentar els seus socis parlamentaris, va respondre en tot moment que és «de sentit comú» que, «respectant l’àmbit de les competències» de la cambra baixa, el poder legislatiu «validi un acord que no es produïa des de fa més de 10 anys». «És més raonable aprovar una reforma laboral que compta amb el suport dels agents socials a una que no compti amb ell», va al·legar. No n’hi ha prou per a ERC: des de la cúpula a Madrid assenyalen que no han tingut contacte amb l’executiu i que de moment estan parlant amb altres grups i amb els sindicats.

Sánchez no va descartar del tot que es pugui tramitar el decret com a projecte de llei (cosa que permetria esmenes), però sí que va deixar clar que no està disposat a que es desdibuixi el gruix del consens. «És de sentit comú» que el Congrés «respecti l’acord dels agents socials», va incidir. Va defensar que la reforma és «equilibrada», «transcendeix les ideologies» i hauria de «representar totes les formacions polítiques». No va precisar si només es dirigirà als socis o s’acostarà a Cs, que no posa tantes objeccions. Sí que va elogiar el «formidable exemple» d’empresaris i sindicats, i va afegir que la política «n’ha de prendre bona nota».

La taula de diàleg sobre Catalunya continuarà sense data. «Ja direm quan es reunirà. Es reunirà segur, però és de sentit comú que deixem unes setmanes per treballar pel que fa a la ciutadania, la sisena onada i la recuperació econòmica al país», va respondre Sánchez. A Aragonès li va dir que també espera «resultats tangibles» de la negociació, però segurament el que les dues parts concebin com a tals serà diferent: «Nosaltres defensem superar el procés, deixar de tenir dos blocs de la societat catalana separats». L’executiu, va continuar, no renuncia al diàleg, però «el més lògic és que ara les prioritats del Govern i de la Generalitat siguin d’altres».

Sánchez també va considerar «altament improbable» la renovació del Poder Judicial pel «bloqueig» del PP. I sobre el full de ruta de modernització de la Corona promès fa un any, continua aparcat.