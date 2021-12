En ple rebrot dels contagis per la variant òmicron, cada vegada més comunitats autònomes han fet obligatori el passaport covid per poder accedir a espais tancats amb la intenció d’augmentar la taxa de vacunació i contenir la pandèmia a Espanya. No obstant, entre els cercles antivacunes hi ha qui intenta fer caixa venent falsos certificats per enganyar les autoritats.

És el que ha estat fent una parella malaguenya, que produeix certificats que després ven als negacionistes per 350 euros la unitat o dos per 450, oferta nadalenca. Així ho ha destapat una investigació feta per l’empresa de peritatge informàtic QuantiKa14, que s’ha infiltrat en canals de Telegram, on negacionistes de la pandèmia i opositors de les vacunes xerren i organitzen les seves protestes, per rastrejar aquests delinqüents. L’estudi ha localitzat un home resident a Màlaga i una dona de Granada que han manifestat en aquests grups ser antivacunes i que s’han dedicat a comercialitzar amb certificats covid amb la intenció de promoure les protestes d’un heterogeni moviment reaccionari en què s’estan infiltrant grupuscles neofeixistes i d’extrema dreta. «No és una qüestió eventual ni única, sinó que es repeteix un perfil bastant comú», afirma a aquest diari Jorge Coronado, fundador de QuantiKa14. Col·laboració amb metges antivacunes? La investigació revela un detall especialment preocupant: la possibilitat que metges antivacunes hagin col·laborat amb la parella per validar els certificats de forma fraudulenta. «Els nostres certificats es produeixen mitjançant un doctor [...] registrem el certificat a la base de dades de Sanitat, de manera que el seu codi QR correspon perfectament a vostè», diu una de les seves publicacions a Telegram. Això fa que, com apunta Coronado, no tinguin proves de si aquests certificats són falsos o han estat avalats per la salut pública espanyola a través d’un mètode il·legal. Aquesta és una cosa que haurà d’aclarir la policia, que ja s’està fent càrrec de la investigació avançada per QuantiKa14. A més, aquesta parella exigia el pagament dels certificats en criptomonedes. «Això fa que rastrejar el pagament sigui molt més difícil que amb una transferència bancària comuna», diu el fundador de l’empresa. Més enllà d’aCoviquest cas concret, la venda de passaports covid falsos comença a proliferar a les xarxes. «És l’última tendència en què es recolzen els ciberdelinqüents», afirma Marcos Gómez, subdirector de serveis de l’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE). «Són serveis falsos amb què pretenen robar les teves dades». Com obtenir el passaport Covid en tres passos