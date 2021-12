Agents de la comissaria de la Policia Nacional d’Elx van detenir a la matinada d’ahir la parella de la dona el cos de la qual va ser localitzat amb un tret al cap en un pis el dia de Nadal. L’home, de 21 anys, va ser arrestat en un pis on vivia la seva exparella i una filla que tenen en comú de 18 mesos. Cap de les dues es trobava allà en aquell moment, però sí tres companyes de pis de la dona i un home, als quals el presumpte assassí va prendre com a ostatges però que la policia va aconseguir evacuar per un habitatge contigu. La detenció es va produir després de desallotjar l’immoble on s’havia atrinxerat el jove, que va fer diversos trets amb una arma llarga. El jove estava armat amb un Kalàixnikov i una pistola Parabellum. Abans de la detenció es va produir un intercanvi de trets, a més de negociacions, sense que es registressin ferits. S’està investigant l’origen de les armes de l’arrestat.