Durant anys, les portes giratòries han fet que, després de deixar la política, alts càrrecs públics passin a treballar per a gegants privats, des de grans bancs fins a companyies energètiques. Ara també passa amb les tecnològiques. I és que l’excanceller austríac Sebastian Kurz, forçat a dimitir a l’octubre després d’un escàndol de corrupció, va anunciar ahir que fitxa per Palantir, una de les companyies més controvertides de Silicon Valley per promocionar la vigilància i els lligams amb Donald Trump. A partir del 2022, Kurz passarà a ser estrateg global de Palantir, on tindrà un sou de 300.000 dòlars l’any.