Ghislaine Maxwell, la dona de 60 anys que va ser parella i sòcia del financer Jeffrey Epstein, va ser condemnada dimecres passat per un jurat a Nova York per cinc dels sis càrrecs que afrontava per conspirar i participar durant una dècada en la trama d’abusos sexuals a noies menors. La magistrada Alison Nathan no va fixar la vista per a la sentència, però el més greu dels càrrecs dels quals ha estat declarada culpable, el de tràfic sexual d’una de les quatre menors sobre els abusos dels quals s’ha construït el cas, comporta una pena màxima de fins a 40 anys de presó i en total afronta un potencial de 65 anys a la presó. La defensa ja ha anunciat que prepara una apel·lació.

El jurat s’ha alineat amb els arguments finals que va fer una de les representants de la fiscalia, Alison Moe, que va assegurar que Maxwell va ser «una depredadora sofisticada».