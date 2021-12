Un nord-americà va matar la seva filla de 16 anys pensant que apuntava un lladre que entrava a casa seva en un suburbi d'Ohio, van informar la policia i la premsa local, en un exemple més dels estralls de les armes de foc als Estats Units. Aquest dimecres, al voltant de les 4.30 de la matinada, una dona va trucar els serveis d'emergències perquè la seva filla de 16 anys, Janae, estava greument ferida de bala al garatge de casa seva. El pare, que li va disparar en confondre-la amb un intrús, estava destrossat i li preguntava com es trobava. Mentre esperaven que arribés la policia, els pares van suplicar la seva filla que s'aixequés, explica el 'Columbus Dispatch', un diari local que va tenir accés a la gravació de la trucada.

L'informe

Així, segons l'informe policial, va ser traslladada a un hospital i va morir una hora després. «En qualsevol cas, si prems el gallet, és molt important saber qui és el blanc», va creure necessari especificar un oficial de policia a la cadena local ABC6 Columbus, la capital de l'estat d'Ohio, al nord del país. «Ens entristeix aquesta tràgica pèrdua i farem tot el possible per donar suport als estudiants de secundària i les famílies», va escriure l'escola on estudiava Janae, en una carta als pares citada per la premsa local. Segons l'informe de la policia de Columbus, és l'homicidi número 202 des de començament d'any en aquesta ciutat d'uns 2 milions d'habitants.

La covid ha sigut un agreujant

La violència amb armes de foc va augmentar des del començament de la pandèmia als Estats Units, on la Constitució permet portar armes. Així, el 2021 s'han matat més de 44.000 persones, inclosos 1.517 menors, segons la pàgina web Gun Violence Archive, que també recull els suïcidis.