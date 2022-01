França assumeix aquest dissabte i durant els pròxims sis mesos la presidència rotatòria del Consell de la Unió Europea. Marcada per les eleccions presidencials de l'abril, la presidència francesa s'ha marcat com a prioritats la reforma de l'espai Schengen, el reforç de les fronteres exteriors i el control de la migració. «Europa ha de ser capaç de controlar les seves fronteres», va assegurar el president francès, Emmanuel Macron, que es presenta a la reelecció en els comicis de l'abril, durant la presentació de les prioritats de la presidència francesa. «Recuperació, poder i pertinença», va resumir Macron les línies de treball.

La recuperació econòmica també serà un dels eixos clau que marcaran la presidència francesa amb la «construcció d'un nou model de creixement» al bloc comunitari. «Hem de tenir una obsessió, que és crear llocs de treball i lluitar contra l'atur», va assegurar Macron. Pel que fa a la transició ecològica, la presidència francesa vol assolir «un bon nivell d'inversions» per fer compatible el desenvolupament econòmic i l'ambició ecològica. «No podem perdre ni un minut», va dir Macron, que també vol «aproximar» la Unió Europea a l'Àfrica amb una cimera al febrer a Brussel·les. En plena presidència, però, els francesos aniran a les urnes a decidir si renoven la confiança en Macron o es decanten per un altre candidat en uns comicis que generen preocupació per veure en quin grau poden afectar les tasques de la presidència.