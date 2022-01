La Comissió Europea va proposar la nit de Cap d’Any que les inversions en energia nuclear i gas natural es considerin sostenibles en la transició ecològica. Ha començat oficialment la ronda de consultes amb els països de la UE i els experts de la Plataforma de Finances Sostenibles. «Tenint en compte l’assessorament científic i l’actual progrés tecnològic, així com els diferents reptes cap a la transició entre els estats membres, la Comissió considera que hi ha un paper per al gas natural i la nuclear com a mitjà per facilitar la transició cap a un futur basat predominantment a les renovables», va dir l’Executiu comunitari. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, és la principal valedora de la proposta.

Brussel·les pretén aprovar l’acte delegat aquest mes de gener després de consultar els governs europeus i els experts, però perquè entri en vigor, la proposta haurà de rebre el vistiplau del Parlament Europeu i del Consell de la UE. Una cosa complicada davant l’actual oposició d’Alemanya a aquesta visió amable sobre l’energia nuclear i el gas. El text fixa els criteris tècnics que hauran de complir les centrals nuclears per ser acceptades com a verdes. I atès el llarg termini amb què es gestiona la inversió en aquest sector, s’ofereix l’etiqueta de verd a les centrals el permís de construcció de les quals s’expedeixi abans del 2045. Preus màxims Amb el preu del gas en màxims històrics, el seu reflex automàtic a la factura elèctrica dels consumidors i poques perspectives que la situació millori els primers mesos de l’any, la crisi de preus energètics seguirà sent un dels grans maldecaps per a la Unió Europea el 2022. En aquest marc, està previst que un acord final limiti l’enfrontament inicial entre Alemanya i França a la polèmica de considerar l’energia nuclear una energia neta. En paral·lel, la UE inicia el desenvolupament legislatiu per reduir les seves emissions un 55% el 2030 respecte al 1990 com a camí per descarbonitzar l’economia a mitjan segle, un debat que es prolongarà anys i que s’anuncia intens. La Comissió va aprovar l’abril de l’any passat el primer acte delegat sobre la base del reglament de la taxonomia, i en aquest text es va deixar fora l’energia nuclear i el gas. Al llarg de l’any passat, però, es va desfermar una agra batalla entre els països partidaris d’incloure l’energia nuclear a la taxonomia, liderats per França, i els que advocaven per incorporar el gas, amb Alemanya com a principal defensora. Mentre Alemanya va tancar divendres a la matinada tres de les seves sis centrals nuclears en funcionament com a part del pla aprovat per clausurar tota la producció atòmica abans de finals del 2022, la Comissió Europea revitalitza la polèmica proposta de modificar la classificació de les energies verdes a efectes dels inversors i inclou-hi l’energia nuclear i el gas natural. Un consens difícil El plantejament de la Comissió Europea accepta un paper protagonista per a l’energia nuclear actualment i en les noves centrals que es construeixin fins al 2045. La idea de la Comissió, alineada amb les tesis de París, és que l’energia nuclear atorga estabilitat a la producció energètica i és clau i imprescindible per assolir els objectius de desenvolupament sostenible. Les plantes de generació d’electricitat amb gas també gaudiran del mateix reconeixement de «verd» almenys fins al 2030. Malgrat aquest plantejament de la Comissió, avui dia sembla difícil que els verds alemanys acceptin les tesis de la Comissió Europea. El consens a Europa sembla difícil d’assolir.