A la província més septentrional de Moçambic, Cabo Delgado, la violència no ha deixat de tenir un paper protagonista en la vida dels seus ciutadans. Des del 2017 se succeeixen atacs i ofensives que han obligat centenars de milers de persones a desplaçar-se internament i que després d’intensificar-se l’any passat, van assolir el punt màxim el passat mes de març del 2021. Va ser llavors quan un atac va devastar la ciutat de Palma i la va reduir a una ciutat fantasma.

En els darrers mesos, els exèrcits de Moçambic i d’altres països aliats han llançat ofensives per recuperar el control de zones i ciutats que ara es preparen perquè torni la població que les va abandonar. Aquestes ofensives han escampat els grups armats, però encara que la violència està menys estesa, continua havent-hi atacs dispersos i freqüents que segueixen fent fugir a la gent.

Lluny d’acabar, la crisi humanitària persisteix i centenars de milers de persones desplaçades sobreviuen en condicions precàries. El conflicte a Cabo Delgado és molt volàtil i conviuen persones que es desplacen en diferents direccions tant per fugir de la violència com per tornar a casa.

Hi ha persones que porten mesos, algunes fins i tot més d’un any, vivint a la muntanya en zones inhòspites. «Arriben en un estat deplorable, només han menjat el que han pogut trobar al camí: plantes, verdures, alguns animals que han caçat. Solen ser persones grans i presenten desnutrició i anèmia. Si pateixen malalties cròniques com la tuberculosi o el VIH/sida, molt prevalent a Moçambic, es troben en mal estat perquè han hagut d’interrompre el tractament. També veiem molts problemes respiratoris i hipertensió», assegura Paulo Milanesio coordinador de Metges Sense Fronteres (MSF) al districte de Mueda.

Alguns supervivents recorden la duresa de la situació. Selemane Salimo, 58 anys, de Mocímboa n’és un. Salimo ha passat amagat al bosc amb 70 persones més un any i tres mesos: «La vida al bosc no era vida, era patiment. L’únic que menjàvem era iuca seca i fulles de iuca. La nostra gran preocupació era ser descoberts i assassinats», diu.

Gairebé totes les famílies han experimentat un trauma durant aquest conflicte. Han presenciat o patit violència o han perdut casa seva. Algunes també han perdut el contacte amb els familiars. Les Nacions Unides estima que 1,3 milions de persones necessiten urgentment ajuda humanitària i protecció en aquest país.