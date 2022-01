El nombre de morts i desapareguts en les rutes migratòries que condueixen a Espanya a través d'embarcacions precàries s'ha duplicat durant el 2021 fins a almenys 4.404 migrants, segons l'ONG Caminando Fronteras, una dada un 103% major respecte a 2020, quan aquesta mateixa organització va xifrar les morts en 2.170 persones.

L'any "més mortífer" de la frontera euroafricana occidental, d'aquestes 4.404 persones, 4.016 van perdre la vida a la Ruta Canària en un total de 124 naufragis, la qual cosa suposa el 91,1 % del total, una xifra que segons el parer d'aquesta organització s'ha accentuat per la crisi diplomàtica entre Espanya i el Marroc durant el primer semestre de l'any.

Aquests números multipliquen per 3,5 els registres amb els quals compta l'Organització de Nacions Unides per a les Migracions (OIM), que va xifrar les defuncions en les rutes a Espanya en 1.255 el 2021, si bé sempre adverteix que es tracta d'estimacions que només inclouen morts en les quals es recupera el cadàver o naufragis amb testimoniatges de supervivents.

"4.404 és el número mínim. La realitat és que pot ser que hi hagi més víctimes i no tinguem constància d'elles", ha ressaltat la portaveu de Caminando Fronteras, Helena Maleno, que ha xifrat en 628 les víctimes dones i en 205 els menors. En total, es tracta d'almenys 12 morts al dia o una víctima cada dues hores al llarg de tot l'any.

Segons les estadístiques d'arribades en pastera del Ministeri de l'Interior, que recull les dades fins al 15 de desembre, de les 37.385 que van arribar a Espanya, 20.752 van arribar a Canàries, la qual cosa suposaria una mort per cada cinc migrants que aconsegueixen aconseguir les costes de l'arxipèlag.

Respecte a les altres rutes, 191 víctimes es corresponen a la ruta d'Algèria, amb 19 naufragis; 102 a la de l'Estret, en 17 accidents; i 95 víctimes en 10 tragèdies en la ruta de la mar d'Alborán.

Caminando Fronteras calcula que unes 83 embarcacions van desaparèixer amb totes les persones a bord, sense que ningú sobrevisqués per a explicar-ho, i s'han recuperat solament el cos del 5,2 % dels migrants morts.

L'ONG ha alertat que les rutes s'estan tornant "cada vegada més perilloses", amb "infraembarcacions" cada vegada més inestables en un context en el qual ha destacat la presència de xarxes criminals i la "nul·la experiència" de navegació dels migrants a bord, que moltes vegades ni tan sols porten a bord un GPS o no saben com utilitzar-lo.

Així mateix, Maleno ha denunciat la falta de coordinació entre països durant els rescats i l'arbitrarietat en el moment d'activar les alertes, especialment al Mediterrani, on hi ha hagut al seu judici es produeix una "militarització" de la frontera on a vegades embarcacions civils també es neguen a rescatar nàufrags per por de ser criminalitzats.

En aquest sentit, ha denunciat el que ocorre a Balears, on ha assegurat que algunes crides d'auxili que fan des de l'ONG, amb la qual els migrants es posen en contacte a través d'un telèfon per alertar de les seves posicions i ser rescatats, són derivades per Salvament Marítim al telèfon d'atenció al públic de Creu Roja.

"Situacions rocambolesques que no sabem si es deuen a criteris polítics de no acudir a rescatar", ha expressat Maleno, qui ha relatat com en algunes ocasions hi ha hagut embarcacions de les quals van donar alerta, no es van buscar i mai van aparèixer.

Caminando Fronteras ha insistit en la necessitat d'una reunió interministerial que assegui a totes les carteres implicades, des d'Interior a Transports o Igualtat, per a analitzar els factors que condueixen a aquestes xifres i treballar perquè l'any vinent el nombre de víctimes "es redueixi a zero".

Agost, el mes més tràgic

Per mesos, agost va ser el més tràgic, amb 657 víctimes, i l'ONG ha destacat així mateix les 481 víctimes desaparegudes entre finals de març i principis de maig, en els pics de tensió entre el Marroc i Espanya.

"Les víctimes dels conflictes geoestratègics són els migrants", ha expressat Maleno, que ha detallat que març, per contra, va ser el mes amb menys morts registrades, amb 132.

Segons el parer de la portaveu de Caminando Fronteras, hi ha unes "responsabilitats" que aquestes xifres posen damunt de la taula, ha dit Maleno, que ha demanat per a les famílies "justícia, reparació i no repetició".

"L'estat espanyol es vana d'haver complert les seves tasques en treballs migratoris i haurien de complir les seves obligacions de dret a la vida", ha esgrimit l'ONG, que ha demanat als països implicats posar el focus aquest dret, per sobre del control migratori.

L'ONG ha alertat de la disparitat d'embarcacions segons els perfils de les persones migrants i ha detallat la perillositat de les piragües, on tendeix a desaparèixer "moltíssima gent" mentre que en les pasteres, de fusta, solen viatjar dones i fills que durant el trànsit sofreixen moltes violències i revictimització.

També ha destacat la presència de les pneumàtiques "una nova realitat en la ruta atlàntica" i que s'han afermat malgrat ser embarcacions molt inestables que desapareixen amb facilitat.