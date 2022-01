A la política espanyola ja gairebé no hi ha un dia de treva. Menys encara hi ha una setmana tranquil·la. Inimaginable és un mes de perfil baix. I il·lusionar-se amb un any sense xerrameca partidista és senzillament quimèric. Així que qui preveiés un 2022 de transició abans de la cadena d’eleccions que s’enllaçaran el 2023 ja es pot despertar. L’any que acaba de començar està inundat de mines polítiques que poden posar de cap per avall un tauler en què esquerres i dretes mantenen una dura baralla per l’hegemonia.

La mitjana de totes les enquestes sobre les eleccions generals publicades l’extint 2021 dibuixa un empat tècnic entre el PP i el PSOE, separats per dues dècimes. Els populars se situen en el 26,3% dels vots i els socialistes, en el 26,1%. Convertida aquesta mitjana en escons, l’avantatge de Pablo Casado sobre Pedro Sánchez és de nou diputats. El líder del PP obtindria 114 escons i el del PSOE, 105. En tot cas, el cap de l’oposició ha vist reduït a la meitat aquest matalàs en els últims dos mesos de l’any, coincidint amb la seva interminable guerra amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i l’estabilitat que ha proporcionat al Govern el pacte de pressupostos i l’aliança amb sindicats i patronal per posar la proa a la reforma laboral del PP. Malgrat tot, ni Sánchez ni Casado consignen solidesa demoscòpica, cosa que insufla aire als seus principals competidors: Unides Podem per l’esquerra i Vox per la (ultra)dreta. Les dues formacions han sumat tres escons des del novembre i es consoliden com a socis necessaris de socialistes i populars. Aquests últims estarien molt més a prop de la majoria absoluta, però el suport de Vox els podria complicar la recerca d’altres socis. Els càlculs realitzats a partir d’una fórmula utilitzada per Iván Serrano, investigador de l’IN3 (Internet Interdisciplinary Institute) de la UOC, corresponen a la mitjana ponderada dels sondejos principals publicats. La ponderació es realitza, com a altres fórmules d’aquest tipus, en funció de la mida de la mostra (com més gran, més valor) i de la data del treball de camp (com més recent, més significativa). En aquest context de màxima igualtat comença un 2022 que amaga moltes cites d’alt voltatge que poden remoure el volàtil tauler polític.