La bandera de la Unió Europea (UE) que des del 31 de desembre onejava a l’Arc del Triomf de París ha estat retirada pel Govern francès després de la tempesta de crítiques generada per l’extrema dreta del país, a la qual fins i tot es va sumar la líder de la dreta tradicional, Valérie Pécresse. L’ensenya va ser col·locada per celebrar que França estrenava l’1 de gener la presidència del Consell de la Unió Europea, però immediatament la iniciativa va rebre fortes crítiques, la primera de la ultradretana Marine Le Pen, que la va considerar «un insult als morts per la pàtria».

La bandera onejava sobre el Monument al Soldat Desconegut de París. Per a Eric Zemmour, l’ascendent nou dirigent de l’extrema dreta francesa, el gest impulsat pel Govern era «un menyspreu». Va tuitejar la seva opinió una hora després que Le Pen, cosa que va provocar que un parell d’hores més tard se sumés a aquesta onada d’indignació patriòtica Pécresse, que encara que amb un to més educat (va demanar «solemnement» que fos reposada la bandera tricolor de la república), va considerar que els francesos d’avui han de mostrar respecte cap als «combatents que van donar sang» per França. Divendres passat, Emmanuel Macron va pronunciar un discurs de celebració de la presidència europea i, tot seguit, diversos monuments del país es van il·luminar de blau, color de fons de la bandera de la UE. En el cas de l’Arc del Triomf, es va hissar la bandera que ahir va ser arriada. Segons fonts de l’Elisi, les crítiques no han precipitat la decisió, sinó que estava previst que la bandera onejaria només dos dies.