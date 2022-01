Una dona es pot convertir en la propera inquilina de l’Elisi. Per primera vegada a la història de França i després de cinc Repúbliques, la prefectura de l’Estat ja no recauria en mans d’un home. Aquest domini masculí no es trencaria per l’espectre de l’arribada al poder de la ultradretana Marine Le Pen, sinó de la conservadora Valérie Pécresse.

Quan falten menys de quatre mesos per a les presidencials de l’abril del 2022, la presidenta de la regió parisenca s’ha erigit en la rival més temuda per Emmanuel Macron. Després d’haver-se imposat a les ajustades primàries d’Els Republicans (LR, socis del PP a França), Pécresse viu la seva particular lluna de mel amb els sondejos. Aquests li atorguen la segona posició a la primera volta (entre el 17% i el 19% dels vots) i preveuen una ajustada segona volta en què el jove president s’imposaria amb el 51%, davant del 49% per a la flamant líder de la dreta.

Tot i no ser una dirigent molt carismàtica ni amb l’estatura d’un home d’Estat, Pécresse vol donar la sorpresa a les presidencials. El seu gran èxit ha estat reconciliar la seva dividida família política en uns comicis marcats per la multiplicació de candidatures. Lluny d’haver estat el punt final per a LR, la irrupció del polemista ultra Éric Zemmour ha suposat una oportunitat inesperada per al partit hereu del gaullisme. Mentre Le Pen veu menyscabades les seves possibilitats per la batalla fratricida amb Zemmour, l’aspirant conservadora va sortir catapultada gràcies a la dinàmica mediàtica positiva per les primàries de la seva formació.

Europeista i neoliberal

«Hem generat una esperança d’alternança nova. Ara podem vèncer Macron», va assegurar a mitjans de desembre Pécresse, que té el repte de mantenir el soufflé obtingut amb la votació interna al seu partit. Per això, aposta per l’estratègia clàssica «de reagrupar la família política de cara a la primera volta», explica François-Xavier Bourmaud, reporter polític del diari conservador Le Figaro. Després de la victòria a les primàries, s’ha esforçat per mostrar la seva bona sintonia amb els rivals interns, com l’excomissari Michel Barnier o els barons regionals Xavier Bertrand o Éric Ciotti. Tot el contrari del que va passar el 2017, quan les divisions internes, a més dels casos de corrupció, van llastar la campanya de François Fillon.

Representa «la dirigent més consensual dels que es van presentar a les primàries de LR», sosté Bourmaud. Pécresse, de 54 anys, es va formar a la prestigiosa École Nationale d’Administration (ENA), incubadora de les elits franceses. Va fer el salt a la política com a consellera de Chirac, però això no li va impedir dirigir diversos ministeris menors (el d’Universitats i el de Pressupost) durant la presidència de Nicolas Sarkozy. Després d’haver oscil·lat entre les diferents faccions de la dreta republicana, presideix des del 2015 la regió de Île-de-France. Va aconseguir ser reelegida al juny amb una clara victòria amb més del 45% dels vots.

Partidària d’una dreta europeista, neoliberal en l’àmbit econòmic i defensora d’un capitalisme verd, resulten evidents les similituds ideològiques amb Macron. Tots dos es disputen bona part de l’electorat de centredreta. El jove president confiava a atraure’l a través de l’exprimer ministre Édouard Philippe -un dirigent de LR fins al 2017-, que va fundar a la tardor el partit Horizons i s’ha postulat com el seu successor si continua fins al 2027. Però la irrupció de Pécresse ha dificultat aquesta OPA del macronisme sobre els votants conservadors moderats.

A Pécresse li agrada presentar-se com a «dos terços Angela Merkel i un terç Margaret Thatcher». Però els seus rivals ho han reformulat com «dos terços Macron i un terç Zemmour». De fet, la líder de LR compta com a director de campanya amb Patrick Stefanini, un prestigiós estrateg de la dreta francesa i especialista sobre la immigració, a qui va sondejar el polemista ultra perquè dirigís la seva candidatura.

Per retenir l’electorat seduït pel cant de les sirenes de la xenofòbia, defensa mesures molt dures en matèria de seguretat i immigració. Entre elles destaca una reforma constitucional per establir quotes d’immigrants, la intervenció de l’exèrcit a la banlieue o obligar els refugiats a demanar l’asil des del país d’origen. En matèria econòmica, tampoc no es queda curta la seva aposta per una dreta sense complexos. I proposa establir l’edat mínima de jubilació en 65 anys (en lloc dels 62 actuals després de 40 anys cotitzats) o derogar les 35 hores de feina setmanal.