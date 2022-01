El Tribunal Constitucional ha avalat que es pugui fer front al pagament d’un deute amb sexe oral. L’Alt Tribunal ha arxivat el recurs presentat contra una sentència del Superior de Justícia de Balears que va considerar legal demanar fel·lacions per saldar un deute, en no veure convenient entrar a valorar si és legal o no, per no tenir «importància constitucional suficient». Així, avala la resolució que no va considerar delicte saldar un deute entre adults mitjançant relacions sexuals