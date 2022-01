El Govern té poc més d’un mes de marge, fins al 5 de febrer, per aconseguir que els seus aliats parlamentaris habituals acceptin convalidar el reial decret llei de la reforma laboral que durant mesos la Moncloa ha dissenyat amb la patronal i els sindicats CCOO i UGT. Davant les reticències dels socis i la dificultat d’aquesta segona negociació al Congrés, l’executiu els va llançar ahir una invitació: s’obre a tramitar el decret llei com a projecte de llei, de manera que els grups podrien presentar esmenes tant a la cambra baixa com al Senat. Això sí, la Moncloa només està disposada a fer canvis mínims, perquè vol evitar costi el que costi que els empresaris o les centrals sindicals surtin del pacte.

La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va assegurar que, encara que espera que el text «pateixi les menors variacions possibles», el Govern està disposat a introduir-hi petites modificacions. «No contemplo la possibilitat que no es convalidi el decret llei, encara que una altra qüestió diferent és que es tramiti com a projecte de llei, i és aquí on fem una crida a respectar en la mesura del possible l’acord fruit d’un diàleg força honest i en què els agents socials, una vegada més, han estat a l’alçada del país i han demostrat el patriotisme que estan demostrant des de l’inici d’aquesta pandèmia», va explicar des de Sevilla, on va assistir a la presa de possessió del nou alcalde, el socialista Antonio Muñoz. La ministra d’Hisenda també va incloure en el seu discurs diversos dards al PP, que ahir es va reafirmar en el seu «no» a la nova legislació. Segons la seva opinió, Pablo Casado s’amaga darrere d’arguments «puerils i immadurs» perquè no té cap raó de pes davant d’un text que ha estat «dialogat i acordat» amb els mateixos empresaris.

ERC, PNB i Bildu inicien el camí des del «no». Lamenten que l’executiu de coalició PSOE-Unides Podem actuï com si tingués una majoria absoluta que no posseeix. La convalidació del decret llei necessita només més «sís» que «nos» (també es poden pactar les abstencions) i el Govern només té assegurats el suports dels seus 155 diputats (120 socialistes i 35 morats). L’ànim, malgrat tot, no decau en el PSOE. Fonts del grup parlamentari que coneixen la negociació expliquen que en aquests primers dies de contactes han vist «amb predisposició» d‘arribar a un acord el PDeCAT (4 diputats), Terol Existeix (1), Nova Canàries (1), Coalició Canària (1) i Compromís (1).