Cinc dies després que un jurat popular federal a Nova York condemnés Ghislaine Maxwell en un cas penal per conspirar i participar en la trama de tràfic i abús sexual de menors que s’atribueix al difunt financer Jeffrey Epstein, l’atenció passa ara al príncep Andreu d’Anglaterra, un dels més assenyalats com a partícips en l’explotació de víctimes d’aquesta trama, acusacions que ell nega. El segon i favorit fill d’Isabel II afronta a Nova York una demanda civil per angoixa emocional i agressió presentada per Virginia Giuffre, la dona de 38 anys, ara mare de tres fills, que ha assegurat que va ser forçada a tenir sexe amb el duc de York tres vegades el 2001 quan ella tenia 17 anys i estava sotmesa per Epstein i Maxwell, que va ser qui li va presentar al membre de la casa reial britànica.

Avui hi haurà una vista en què el jutge Lewis Kaplan decidirà si la demanda continua endavant. Hi jugarà un paper clau un document fet públic ahir: un acord confidencial que Giuffre va signar el 2009 amb Epstein a Florida. Segons aquest pacte, Epstein li pagava mig milió de dòlars i ella acceptava no emprendre accions legals futures contra el financer o contra possibles «acusats potencials».