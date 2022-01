França ha detectat una nova variant del coronavirus responsable de la pandèmia de covid-19. El llinatge ha estat descobert per un grup d’investigadors de l’institut IHU Méditerranée de Marsella i, de moment, tot el que se’n sap prové d’un article (encara no revisat per experts independents) publicat el mes de desembre passat. Segons apunta aquesta investigació preliminar, aquesta nova variant ha estat detectada en una dotzena de pacients del sud del país i, aparentment, podrien tenir relació amb una persona acabada de tornar d’un viatge al Camerun.

La variant ha estat catalogada sota el nom científic B.1.640.2 i, paral·lelament, ha estat batejada pels científics com a IHU en referència al centre de recerca on s’ha descobert. Es tracta d’un subllinatge de la variant B.1.640 detectat a la República del Congo a finals de setembre del 2021, identificat a França des de finals d’octubre del 2021 i que, al seu torn, és a la llista de «variants sota vigilància» de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) des del mes de novembre.

El primer estudi d’aquesta nova variant emergent, publicat al repositori Medrxiv, analitza el material genètic recollit a mitjans de novembre a les mostres d’un pacient que es va fer una PCR i que, en aquell moment, presentava símptomes respiratoris lleus. L’anàlisi va revelar «una combinació atípica» de característiques que, més tard, també es va trobar a les mostres diversos adults i nens infectats a la mateixa àrea geogràfica.

L’estudi d’aquesta variant apunta que el virus ha desenvolupat un total de 46 mutacions (canvis al genotip) i 37 delecions (pèrdua d’informació genètica). Es calcula que al voltant de 23 de les modificacions detectades en aquest llinatge es concentren en la proteïna pic (també coneguda com a espícula), que és la «clau d’entrada» que utilitza el virus per infectar les cèl·lules humanes. També és la diana que utilitzen la gran majoria de vacunes al mercat per forjar la immunitat contra la covid-19 i un dels senyals d’alarma que activa la resposta immune de les persones que ja han passat la malaltia.

Encara no hi ha dades sobre l’efecte, els símptomes o el risc que suposa aquesta nova variant del coronavirus. Tota la informació que hi ha sobre aquest llinatge és, per ara, l’estudi científic publicat al desembre i que fa referència a casos detectats al novembre al sud de França. De moment, només es coneix una dotzena d’afectats per aquesta variant emergent i un centenar més en què s’ha identificat el llinatge anterior a aquest. Cap altre país ha detectat casos al seu territori.