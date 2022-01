El ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, va assenyalar ahir que el Govern no vol que la reforma laboral «pateixi cap modificació». Aquest és el seu desig, però els números al Congrés no els té de cara. ERC, PNB i Bildu, els seus socis habituals, sumen 21 escons i de moment estan instal·lats en el «no». Hi ha un mes de marge fins a la votació a la cambra baixa, en què l’executiu necessita més «sís» que «nos». Així, les abstencions cotitzen a l’alça.

Bolaños va destacar que el nou marc laboral és «un acord entre empresaris i sindicats» en què les dues parts han fet «cessions» i «equilibris». «Qui voti que no, qui hi estigui en contra, haurà d’explicar-ho bé als seus votants. Haurà d’explicar per què vota ‘sí’ a que segueixi el marc laboral del PP», va pressionar els seus aliats principals. Aquell model, vigent fins fa pocs dies, el va tirar endavant Mariano Rajoy amb els suports del seu partit, UPN, Foro Asturias i l’extinta CiU. Era el 2012 i els conservadors tenien una comodíssima majoria absoluta. El ministre no vol que es retoqui el text per evitar el risc que el pacte social amb la patronal i les centrals sindicals es pugui trencar. Tot i això, els nacionalistes i els independentistes demanen modificar alguns aspectes de la reforma laboral, cosa que es podria fer si la norma es tramités com a projecte de llei.