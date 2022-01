El president dels Estats Units, Joe Biden, donarà aquest dijous un discurs sobre l'assalt al Capitoli de l'any passat en el qual atribuirà al seu predecessor, Donald Trump, la "responsabilitat única pel caos i la carnisseria" que es va produir aquest dia.

Així ho ha indicat aquest dimecres la portaveu de la Casa Blanca, Jen Psaki, que ha aprofitat la seva roda de premsa diària per a deixar clar que Biden no es mossegarà la llengua a l'hora de condemnar a Trump durant el discurs que donarà aquest dijous des del Capitoli, previst per a les 9.00 hores (15.00 hora catalana).

"El president explicarà el significat de què va ocórrer en el Capitoli i la responsabilitat única que té Trump pel caos i la carnisseria que vam veure aquest dia", va assegurar Psaki sobre el discurs, que es produirà un any després d'aquest assalt en el qual van morir cinc persones i 140 agents van resultar ferits.

"(Biden) rebutjarà rotundament les mentides que va difondre l'expresident en un intent d'enganyar el poble estatunidenc i als seus propis seguidors, així com de distreure del seu propi paper en el que va ocórrer", va afegir.

El mandatari considera el 6 de gener de 2021 com una "culminació tràgica del que van fer al país els quatre anys" de mandat de Trump, qui "va soscavar la Constitució i va ignorar el seu jurament al poble estatunidenc en un intent de pastar més poder per a si mateix i els seus aliats", va continuar la portaveu.

Biden considera a Trump, qui continua tenint a les seves mans les regnes del Partit Republicà, "una amenaça per a la democràcia" estatunidenca i lamenta que l'expresident "treballi constantment per a minvar els valors bàsics dels Estats Units i la legalitat" al país, va agregar.

Psaki ja havia donat detalls sobre el discurs de Biden a principis d'aquesta setmana, però havia evitat deixar clar si el president arremetria directament contra Trump.

L'expresident, que es va negar a acceptar la seva derrota contra Biden en les eleccions de 2020, va donar un míting davant els seus seguidors just abans de l'assalt, en el qual va encoratjar a la multitud a marxar cap al Capitoli i "lluitar" per a evitar que se certifiqués el resultat electoral.

Trump va ser sotmès a un judici polític al Senat per la seva responsabilitat en l'assalt, però va resultar absolt gràcies als vots dels republicans, i els pocs legisladors d'aquest partit que van votar a favor de condemnar-li s'han convertit pràcticament en pàries dins de la formació.

La majoria dels votants republicans continuen creient en les denúncies sense proves de frau electoral de Trump, segons les enquestes, i l'exmandatari ha difós en l'últim any teories de la conspiració segons les quals els assaltants del Capitoli no van ser els seus seguidors, a pesar que diverses recerques han demostrat que sí que ho eren.