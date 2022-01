Les persones vacunades contra el coronavirus que han passat la covid-19 podran rebre una dosi de reforç a partir de la quarta setmana de la seva recuperació. El canvi de protocol, comunicat aquest mateix dimecres, ha quedat reflectit en l’última actualització de l’‘Estratègia de vacunació davant la covid-19 a Espanya’ pactat entre el Ministeri de Sanitat i les autonomies. Aquesta última modificació sobre l’entrega de les terceres dosis afecta les persones menors de 65 anys que ja hagin rebut pauta completa de vacunació els últims sis mesos (en el cas de Pfizer i Moderna) o els últims tres mesos en el cas de Janssen o AstraZeneca) i que hagin contret una infecció per covid-19 després d’aquest període.

Segons recull l’última actualització del Ministeri de Sanitat, el protocol és aplicable a totes les persones «amb antecedents d’infecció simptomàtica o asimptomàtica» per coronavirus. També en el cas dels autodiagnosticats a través de tests d’antígens. Aquesta mateixa recomanació també s’aplica en el cas del personal sanitari, tal com reflecteix l’última actualització del pla sectorial de vacunació. El document contempla com a única excepció a aquesta norma el cas dels residents en centres de persones grans, així com els grans dependents i les persones amb condicions de molt alt risc.