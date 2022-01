Podem evita recolzar al seu ministre de Consum en plena polèmica dins del Govern per les seves declaracions contra les macrogranges. L'ala socialista del Govern ja li ha desautoritzat públicament, desmarcant-se de la seva posició, i diversos barons del PSOE han demanat rectificar a Alberto Garzón després d'una entrevista a The Guardian en la qual censurava les pràctiques d'explotació de la ramaderia intensiva. Malgrat la forta polèmica generada i les múltiples peticions de dimissió, Podem es resisteix a brindar suport públic al dirigent. "No alimentarem un bulo", es justifiquen des del partit davant la falta de reaccions.

A diferència d'Esquerra Unida, que s'ha bolcat a tancar files entorn del seu coordinador general, a partit lila han evitat llançar cap missatge de suport o solidaritat cap a Alberto Garzón, que a última hora d'aquest dimarts va publicar la transcripció completa de la seva entrevista en el periòdic britànic per a defensar-se de les acusacions i aclarir les seves paraules.

En aquestes declaracions, criticava el sistema de macrogranges per la seva càrrega contaminant i l'explotació animal, al temps en què defensava la ramaderia extensiva, on s'aprofiten els recursos naturals per a la criança dels animals, que viuen en semillibertat.

Aprovecho para publicar la transcripción completa de lo que dije en la entrevista, pues por motivos de espacio el periodista tuvo que excluir algunos elementos que hoy, al calor del bulo y la mentira que ciertos actores promueven, salen realzados. pic.twitter.com/ljR2x3n5Bu — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) 4 de enero de 2022

Aquestes paraules van ser emprades pel president de Castella i Lleó, Alfonso Pérez Mañueco, per a llançar un missatge propi de la precampanya electoral, en el qual acusava el ministre de Consum d'atacar la ramaderia de la regió. A aquestes crítiques s'han sumat després múltiples dirigents socialistes, com els presidents d'Aragó, Javier Lambán, que demanaven la seva dimissió, o el de Castella-la Manxa, Emiliano García Page, que també han demanat al ministre rectificar per les seves declaracions.

Al PSOE s'hi han unit posteriorment les crítiques provinents d'altres partits. A la campanya promoguda pel PP contra el líder d'IU també s'ha sumat Ciutadans, la líder dels quals, Inés Arrimadas, va anunciar a través de Twitter la iniciativa que impulsaran al Congrés per a demanar la reprovació del titular de Consum.

"Ha tornat a menysprear a un sector fonamental del nostre país. En aquesta ocasió li ha tocat al de la carn sofrir el seu alt nivell de desconeixement i sectarisme. Espanya no es mereix un ministre com aquest i forçarem que el Congrés voti la seva reprovació", va assenyalar en xarxes.

Alberto Garzón ha viscut aquestes crítiques en solitud, amb l'únic suport dels dirigents d'Esquerra Unida, que han sortit massivament en les xarxes a censurar la faula. Des de Podemos no s'ha donat cap missatge oficial de suport al ministre de Consum. A primera hora el portaveu Pablo Echenique feia una tímida referència al cas per a censurar a la "dreta mediàtica" per la invenció de "mentides", en un missatge en defensa de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, en el qual incloïa a Garzón en segon lloc.

En les últimes hores s'han publicat algunes informacions sobre l'increment de patrimoni de la ministra de Podemos, una polèmica que sí ha generat la reacció en bloc dels principals quadres del partit, que han sortit a defensar a Montero. No obstant això, en el cas de Garzón, malgrat considerar que el debat obert entorn de les macrogranges tampoc respon a la realitat, s'ha optat per guardar silenci, amb l'objectiu, assenyalen fonts de la formació de "no alimentar una mentida". Una reacció diametralment oposada a l'adoptada amb la titular d'Igualtat. El partit Podem no ha llançat cap missatge dirigit a Garzón des dels seus comptes oficials, encara que sí ha divulgat tuits de suport a la dirigent habitada.

A última hora d'aquest dimecres, Echenique publicava un segon missatge contra els qui criticaven al ministre "Els que han sortit en tromba defensen les macrogranges?", es preguntava. Representants d'altres confluències d'Unides Podem també feien referència a l'assumpte, alguna cosa que no ha succeït en la plana major de Podem. Així, Antón Gómez Reino, de Galícia en Comú llançava un missatge a les xarxes on es mostrava categòric: "·Qualsevol que conegui el món agrari sap que els amos de macrogranges no són 'els ramaders'”.

Otra cosa curiosa es que Garzón defendió la ganadería extensiva (pequeños y medianos productores tradicionales) frente a las macrogranjas (fondos buitre y grandes corporaciones). Esto es casi unánime en el mundo rural.



¿Los que han salido en tromba defienden las macrogranjas? 🤔 — Pablo Echenique (@PabloEchenique) 5 de enero de 2022

L'única excepció en l'espai d'Unides Podem entorn del ministre de Consum l'ha protagonitzat Aliança Verda, el partit de Juantxo López de Uralde, que ha sortit en defensa de les paraules del líder d'IU i ha carregat contra les macrogranges, enfront de les petites i mitjanes explotacions. En diversos missatges, el líder del partit verd ha estat l'únic a parlar en nom d'Unides Podem a Castella i Lleó, recordant les denúncies de l'espai a les grans explotacions animals i difonent diverses informacions sobre aquest tema que avalen els problemes d'aquestes pràctiques.

Fràgil coalició Podem-IU a Castella i Lleó

Aquesta polèmica salta en el tret de sortida de la campanya electoral de Castella i Lleó, una de les regions més afectades per aquest debat, en tractar-se d'un territori de l''Espanya buidada' on conviuen tots dos tipus de ramaderia, la intensiva i l'extensiva. Malgrat el sensible del moment, a les portes de la cita electoral, des de Podem de Castella i Lleó tampoc han donat cap suport al ministre de Consum, a diferència de la postura adoptada per IU a la regió.

Els quadres d'Esquerra Unida a Castella i Lleó van sortir aquest dimecres en tromba per a aclarir les paraules del ministre i donar-li suport en les seves tesis, mentre els morats van evitar qualsevol mostra de solidaritat. El candidat de Podem a les eleccions autonòmiques és Pablo Fernández, que és al seu torn el portaveu nacional del partit. El també diputat a les corts de Castella i Lleó ha guardat un eloqüent silenci en les últimes hores, malgrat que aquest debat estarà molt present en les pròximes setmanes de campanya.

Es dona la circumstància que Esquerra Unida i Podem en aquesta regió han mantingut en els últims anys unes relacions de tensió que es van canalitzar la setmana passada, amb l'anunci d'una coalició electoral per a concórrer junts als comicis, després de la desfeta de l'última cita electoral, on els morats van passar de 10 a dos escons i els d'IU van perdre l'únic diputat que tenien. Ara tots dos equips tracten de greixar la maquinària i ja plantegen la redacció d'un programa electoral conjunt.

En aquest programa, des d'Esquerra Unida volen aprofitar el debat obert pel ministre per a posar en valor la defensa del petit i mitjà ramader, que serà un dels principals eixos del programa. Defensen que aquests treballadors són un dels principals damnificats per les macrogranges, que "el que fan és destruir l'ocupació de les zones més despoblades de Castella i Lleó". "Quan s'obre una 'fàbrica' d'aquest tipus, perquè se'ls pot considerar fàbriques, les petites explotacions de la zona han de tancar perquè no poden fer competència", assenyala una font del partit a la regió.