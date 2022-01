El Govern de coalició superarà en els pròxims dies l’equador de la legislatura. Dos anys d’aliança que a l’executiu confien –o això diuen– que en duri dos més. Però el cert és que el pròxim cicle electoral es va acostant. Castella i Lleó, al febrer, i Andalusia, a tot estirar a l’últim trimestre del 2022, iniciaran una nova ronda de comicis que culminarà a finals del 2023 amb les eleccions generals. Amb aquest calendari resulta inevitable que les dues formacions del Govern –més enllà de la seva aparent bona sintonia– comencin a marcar perfil. Unides Podem ho farà en els pròxims mesos des del Congrés amb dues proposicions de llei que els socialistes no avalen i reobrint alguna vella disputa.

En el pròxim període de sessions a la Cambra baixa –de febrer a juny–, els morats podran portar al ple dues proposicions de llei, segons la quota que els correspon. I ho aprofitaran per distanciar-se dels seus socis. Fonts d’Unides Podem expliquen que la primera norma que portaran a debat és la seva proposta per crear una empresa pública d’energia que assumeixi les «concessions finalitzades del domini públic hidràulic». La iniciativa, insígnia dels programes electorals morats, no convenç el PSOE, que no creu que tingui «un impacte real» a la factura que paga el consumidor. El «no» definitiu encara no ha arribat, però sembla molt més real que un «sí» dels socialistes.

Molt més clara serà la topada quan els morats portin a l’hemicicle del Congrés la seva proposició de llei per legalitzar el consum de la marihuana. Des que van entrar a la cambra baixa, Unides Podem ha fet bandera d’aquesta causa celebrant diverses jornades al Parlament per defensar la seva proposta. Els socialistes, a diferència d’altres grups, mai hi han participat. El «no», per tant, és més evident. A mitjans d’octubre, el PSOE ja va votar en contra d’una proposta similar de Més País, impedint la seva tramitació.

Picabaralles sense tancar

Unides Podem també vol plantar batalla al seu soci en terrenys ja explorats i debatuts moltes vegades: la llei d’habitatge. El projecte de llei que va trigar gairebé un any a gestar-se al si del Govern per les interminables discrepàncies arribarà al Congrés en les pròximes setmanes, després d’un nou retard. Serà llavors quan els morats reobriran la pugna que van tancar en fals amb els seus aliats per intentar recuperar algunes de les exigències que es va deixar a l’anterior taula de negociació. Fonts del partit expliquen que estan preparant una sèrie d’esmenes per «mirar de millorar-ne els continguts» i ja han demanat als socis de l’executiu que exigeixin una norma més ambiciosa.

En concret, la disputa estarà entorn del termini establert en l’avantprojecte per a la creació d’un sistema d’índexs de preus de referència a què s’hauran d’ajustar les grans forquilles d’immobles a les zones amb més tensió. Actualment, aquest període és de 18 mesos després de l’aprovació de la norma, cosa que suposaria que no estigués en vigor fins a la pròxima legislatura. Unides Podem el vol rebaixar a tres mesos.

A més, al Congrés hi ha dues proposicions més de llei d’Unides Podem en tramitació que provoquen tibantor amb els seus socis: la llei per despenalitzar les injúries a la Corona i els ultratges a Espanya i la llei integral sobre salut mental. Totes dues van ser acceptades amb el «sí» del PSOE. No obstant, els socis tenen profundes diferències en les dues matèries i, de moment, no han sigut capaços de consensuar esmenes.

Investigar l’Església Catòlica

Un altre punt d’inflexió per als morats serà l’arribada al Congrés de les proposicions de llei de protecció animal i de la «llei trans», actualment encallades al Consell de Ministres. Totes dues impulsades des dels ministeris d’Unides Podem –la primera des d’Igualtat i la segona des de Drets Socials– els seran útils per remarcar el seu perfil. A això se suma que, en les pròximes setmanes, l’executiu pretén aprovar definitivament la llei de garantia de llibertat sexual, l’anomenada llei del «només sí és sí», que va redactar el ministeri d’Irene Montero i que va provocar les primeres enganxades internes de la coalició.

Fora de l’acció legislativa, el president del grup parlamentari d’Unides Podem, Jaume Asens, va anunciar dilluns que presentaran juntament amb ERC i EH Bildu una petició per crear una comissió d’investigació sobre els abusos a menors per part de l’Església Catòlica. «Se’m fa estrany pensar que partits com el PSOE quedin exclosos d’aquesta iniciativa, perquè és de sentit comú, raonable i en el sentit que demana el papa Francesc», va assenyalar en declaracions a Europa Press.