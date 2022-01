La Xina ni tan sols computa els casos asimptomàtics en les estadístiques oficials, però n’ha tingut prou amb tres detectats en dos dies per tancar una ciutat. Es tracta de Yuzhou, situada a la província central de Henan. La rellevància no rau en la seva població de poc més d’un milió d’habitants, ridícula en l’escala xinesa, sinó en la contundència: el mes passat van ser necessaris un centenar de casos per tancar Xian, la capital provincial de Shaanxi, separada de Yuzhou per 500 quilòmetres. El llistó dels confinaments baixa a mesura que s’acosten els Jocs d’hivern de Pequín.

Els seus habitants tenen prohibit sortir dels domicilis des de la mitjanit passada i tots els complexos de vivendes han de desplegar guàrdies a les portes per assegurar «l’estricta implementació de les mesures de control i prevenció d’epidèmies», establia el comunicat de les autoritats locals. La vigília ja havia suspès la circulació d’autobusos i taxis i havia tancat centres comercials, supermercats, escoles, museus i centres turístics. Només els vehicles vinculats al control de l’epidèmia circulen pels seus carrers. La Xina continua amb la resposta àgil a qualsevol amenaça lleugera, tot i que compta amb el 85% de la població vacunada i només registra mitja dotzena de casos de la variant òmicron que està castigant la resta del món. La ciutat portuària de Ningbo, a la província oriental de Zhejiang, també està patint aquests dies la política de tolerància zero. Un brot d’una vintena de casos de la variant delta localitzat en una fàbrica tèxtil ha justificat el confinament de diversos districtes, informa la premsa local. La rellevància de Ningbo no és comparable a la de Yuzhou: compta amb nou milions d’habitants i el seu port és la principal sortida de les manufactures xineses. Si el rebrot no és controlat immediatament és més que probable que els confinaments s’estenguin i quedin afectades les cadenes de subministrament global. Xian compleix durant la segona setmana de confinament la vuitena ronda de tests als seus 13 milions d’habitants. S’acosta als dos milers de casos des que va començar el brot amb un viatger arribat des del Pakistan. És aquesta una xifra desconeguda des dels temps llunyans de Wuhan, però la fórmula contundent comença a donar els seus fruits. Els casos baixen i ahir va sumar el segon dia consecutiu per sota del centenar de contagis de covid. Les autoritats han aclarit que el confinament estricte no s’aixecarà fins que s’aconsegueixi la «transmissió local zero», és a dir, que els nous casos siguin contactes pròxims dels ja identificats. «Només llavors aixecarem gradualment les restriccions a la ciutat», va afirmar Chen Zhijun, vicepresident del Centre del Control i Prevenció de Malalties.