L’exministre de Treball i expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana es permetia luxes com rellotges de 20.000 euros, però pagava un sou de 500 a la dona de fer feines que l’atenia en un habitatge de Madrid, al bell mig del barri de Salamanca, el més exclusiu de la capital. L’últim informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil incorporat al cas Erial explica aquest i altres detalls de l’elevat tren de vida que va portar l’exministre fins a la seva detenció el maig del 2018.

L’anàlisi dels investigadors judicials, avançat ahir per El Plural, conclou que «els indicis recopilats evidencien la titularitat vetllada efectuada per Eduardo Zaplana d’aquests fons i béns analitzats a la causa, incidint la càrrega indiciària no només en el gran nombre d’elements en aquest sentit, sinó també en la seva extensió temporal i en la diversitat de fonts dels quals brollen aquests indicis», asseguren en referència a les propietats a Altea, Vila-Joiosa i Madrid adquirides per les empreses dels seus presumptes testaferros.

Els investigadors de la UCO han analitzat «la traçabilitat dels fons fins a la seva inversió final, quan es fan servir per dur a terme l’adquisició de diferents immobles, efectuar retirades d’efectiu, adquirir rellotges, efectuar inversions a terceres empreses o dur a terme l’adquisició d’una embarcació». Els diners presumptament blanquejats per Eduardo Zaplana pujarien a 16,2 milions d’euros, segons les xifres que maneja la Guàrdia Civil.

La passió de Zaplana pels rellotges és coneguda des de fa anys. A l’últim informe, els agents de la UCO han pogut constatar, entre altres detalls, que «un altre element que vincula Eduardo Zaplana amb la mercantil Costera del Glorio (propietat del seu presumpte testaferro Joaquín Barceló) és l’adquisició el 2010 per part d’aquesta societat d’un rellotge valorat en 20.000 euros. Aquest rellotge va ser entregat a Eduardo Zaplana, tal com el mateix Barceló va exposar, justificant aquest lliurament en un regal». La Guàrdia Civil va trobar i va decomissar 31 rellotges d’alta gamma, valorats en uns 189.000 euros, a casa de l’exministre a Madrid quan va esclatar el cas Erial.

Un dispendi que contrasta amb el sou que abonava a la dona de fer feines en una de les seves vivendes a Madrid. Els agents de la Guàrdia Civil van trobar un maletí amb nòmines de la dona de fer feines de només 500 euros mensuals.