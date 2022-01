L’hermètica república exsoviètica del Kazakhstan registra disturbis als carrers des del cap de setmana per l’increment del preu del gas, fet pel qual el president del país, Kassym-Jomart Tokayev, va destituir ahir tot el Govern i va decretar l’estat d’emergència a Almaty, la ciutat més populosa del país, i a la regió de Mangistau, rica en jaciments d’hidrocarburs. La situació inquieta Rússia davant el possible efecte de contagi que podrien tenir les mobilitzacions en un país veí, on resideix una nombrosa població d’origen rus i afligit de mals similars, com la corrupció i la total absència de pluralisme polític. Al voltant de dos centenars de persones van ser arrestades, mentre que un centenar d’agents van resultar ferits durant els enfrontaments amb els manifestants. Les concessions realitzades pel cap de l’Estat, que inclouen una marxa enrere en el motiu que va desencadenar les mobilitzacions, no han aconseguit apaivagar els ànims.