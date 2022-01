Cinquanta pàgines van ser suficients perquè Pedro Sánchez i Pablo Iglesias fixessin l’acció política del Govern. Només un mes i mig després que tanquessin un pacte exprés en 48 hores per conformar una aliança, tots dos dirigents van rubricar l’Acord de coalició progressista. Des de llavors, la ruta programàtica -conté alguna vaguetat i doble lectura- s’ha convertit en l’eix central de la relació entre PSOE i Unides Podem i ressorgeix en cada nou conflicte. Ara, a l’equador de la legislatura, el president del Govern de coalició assegura que s’ha complert un 44% del pacte.

A la seva última roda de premsa del 2021 per fer un balanç de l’any, Sánchez va defensar haver respost ja al 50% de tots els compromisos que el van portar a ser l’actual cap de l’executiu. En un informe elaborat per la Moncloa es detalla que, a finals de desembre, el 44,4% dels punts recollits a l’acord amb Unides Podem són ja reals i que el 52,1% estan en procés de materialitzar-se. Les previsions de Sánchez passen per elevar la xifra de compliment al 51,2% a mitjans del 2022.

A l’executiu de coalició encara li queden, si no es torça res, dos anys més de legislatura per dur a terme aquest acord. I els morats semblen molt vigilants. Amb un poder dins del Govern força reduït, Unides Podem s’ha basat en infinitat d’ocasions en la literalitat d’aquest text per plantar cara al PSOE i exigir que es compleixi el que s’ha acordat. En les disputes viscudes dins de l’executiu en aquests dos anys (reforma laboral, vivenda, llei mordassa, fiscalitat), el partit de Yolanda Díaz no ha deixat de reivindicar els pactes que Sánchez i Iglesias van signar el 30 de desembre del 2019.

El Govern té entre els deures pendents per als propers anys la pujada del salari mínim interprofessional fins a 1.050 euros, com van prometre a l’inici de la legislatura; l’aprovació de la llei del «només sí és sí»; la construcció d’un nou model de finançament autonòmic; el traspàs de competències a Catalunya, o la revisió de la fiscalitat de les grans fortunes. Una agenda intensa que es veurà amenaçada amb l’inici del proper cicle electoral.

En tot cas, Pedro Sánchez emprèn un viatge cap a la segona meitat de la legislatura més lliure d’equipatge. Surfejant les onades d’una coalició que ha sobreviscut al relleu de Pablo Iglesias i que, encara que amb turbulències periòdiques, pretén arribar a port a finals del 2023. El cap de l’executiu afronta els últims 24 mesos (teòrics) de mandat amb dos processos electorals, a Castella i Lleó i Andalusia, poc favorables per al seu partit, com a avantsala de la gran competició de l’any següent: autonòmiques, municipals i generals. La targeta de presentació de Sánchez serà, insisteixen els seus, la gestió, la «pluja fina» de la tasca de govern, a la qual ajuda la major «coordinació» i cohesió interna. Al mateix Gabinet, i entre la Moncloa i Ferraz i la direcció al Congrés. La sensació que s’estén, consultats rellevants quadres socialistes de Govern, partit i grup, és que aquesta «coordinació» ha millorat aquests mesos, que la maquinària està més greixada, encara que potser no suficientnent, per als dos anys que queden de legislatura. «Tothom està en línia i treballant per al projecte, ningú està pensant en altres coses. Que estiguem de la mà partit, Gabinet, Govern i grup és molt important perquè no hi hagi les disfuncions que abans hi havia», sentencia un ministre.

Les «disfuncions», que ell i altres companys esmenttn, eren les disputes entre Iván Redondo i Carmen Calvo, les tensions dins de la Moncloa, els «esforços» que es gastaven per «apuntar-se el mèrit» -en al·lusió al defenestrat guru de Sánchez -. Aquest ministre de pes incideix en què en els últims mesos s’està desplegant aquesta «pluja fina»: la gestió per contrarestar el «discurs apocalíptic de la dreta, rigorosament fals».

Un sol missatge

Igual que es posa l’accent a «dir el mateix», a llançar un sol missatge. Els resultats, destaca, són l’aprovació de nombroses mesures, coronades pels Pressupostos de 2022, els segons consecutius, i la reforma laboral pactada amb els agents socials, la convalidació dels quals, no obstant, segueix en dubte pel rebuig dels socis i del PP. A la Moncloa celebren que, «a poc a poc», els socialistes van recuperant posicions a les enquestes. A la recomposició de l’executiu s’hi va sumar la reconfiguració del partit en un 40è congrés que es va tancar amb una unitat mai vista. «El partit està compacte i motivat. Pedro ha aconseguit consolidar consens i respecte entre clàssics i moderns, en tot l’ampli espectre que representa el partit, amb sensibilitats diferents», valora una ministra que també és a la cúpula de Ferraz.