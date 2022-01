El Consell de Ministres d'Itàlia va aprovar ahir la vacunació obligatòria contra el coronavirus per a majors de 50 anys, una mesura que busca alleujar la pressió hospitalària i controlar els contagis per protegir la població.

Així ho van confirmar fonts de la Prefectura del Govern, que van indicar que el primer ministre, Mario Draghi, va assenyalar en la reunió amb els ministres la necessitat que la població s'immunitzi per a controlar la pandèmia.

"Les mesures d'avui volen preservar el bon funcionament dels hospitals i, al mateix temps, mantenir obertes les escoles i les empreses. Volem frenar el creixement de la corba de contagis i empènyer als italians que encara no s'han vacunat al fet que ho facin", va dir Draghi, segons les fonts.

"Actuem sobre els grups d'edat que corren major risc de ser ingressats per a reduir la pressió hospitalària i salvar vides", va afegir.

La setmana passada, el Govern va decidir que el certificat sanitari reforçat (que s'obté quan s'està vacunat o s'ha passat la malaltia) serà obligatori des del 10 de gener per a accedir als mitjans de transport, a més d'hotels, cerimònies o festivals; mentre que ara com ara es demana en l'oci i la restauració.

Draghi volia ampliar la utilització d'aquest passaport reforçat a més activitats, com a serveis públics, de cuidat personal o centres comercials, però no ha estat possible aquest dimecres per les reticències d'algunes forces de la coalició governamental, com la ultradretana Lliga, que ho interpretava com una vacunació obligatòria emmascarada per a tothom, segons els mitjans italians.

El ministre de Sanitat, Roberto Speranza, va dir per la seva part que les decisions preses busquen reduir el número de no vacunats el màxim possible perquè "és el que provoca la saturació dels sistemes hospitalaris".

"Dos terços dels hospitalitzats en UCI i el 50% dels pacients en sales ordinàries no estan vacunats", va lamentar.

Itàlia va registrar ahir un nou rècord de contagis des de l'inici de la pandèmia, amb 190.000 casos en les últimes 24 hores, amb el que el número total se situa ja en els 6,7 milions des de febrer del 2020.

El nombre de morts ha estat de 231, la qual cosa eleva la xifra total a 138.276.

Quant a la campanya de vacunació, el 89,13% de la població de més de dotze anys ja té almenys una dosi i el 86,07% ha completat el cicle, mentre que la de reforç s'ha inoculat al 67,67% de la població que pot rebre-la.

El 10,98% dels nens d'entre 5 i 11 anys també tenen ja almenys una dosi, però només el 0,01% d'aquest col·lectiu té la pauta completa.