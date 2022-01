En el seu segon aniversari, les costures de la coalició de PSOE i Unides Podem es tornen a tensar. Una vegada més, les paraules d’Alberto Garzón sobre la carn han aixecat polèmica en el sector socialista del Govern. Aquesta vegada el ministre de Consum ha criticat les macrogranges instal·lades a Espanya i l’escassa qualitat del producte que importen, comentari que ha provocat els retrets de l’oposició i la desautorització per part de l’executiu. La ministra portaveu, Isabel Rodríguez, va assegurar que eren unes declaracions fetes a «títol personal» i va deixar en mans de Garzón la decisió de si ha de dimitir com exigeixen el PP i algun president autonòmic del PSOE.

«El que no és en absolut sostenible són les anomenades macrogranges... Troben un poble en un trosset despoblat d’Espanya i hi posen 4.000, 5.000 o 10.000 caps de bestiar. Contaminen el terra, contaminen l’aigua i després exporten aquesta carn de mala qualitat d’aquests animals maltractats», li va atribuir el diari The Guardian a Garzón en una entrevista que es va publicar el 26 de desembre, però que no va generar polèmica fins dilluns, després de les crítiques del PP. A les queixes dels populars s’han anat sumant diverses veus socialistes, fins que s’ha quedat sense el suport dels seus socis de Govern.

No obstant, el ministre de Consum i coordinador federal d’IU es va defensar ahir argumentant que l’entrevista estava incompleta per «falta d’espai». En la transcripció íntegra que va publicar a través de Twitter, aquestes declaracions venen precedides d’una crítica a l’emissió de gasos hivernacle que produeixen les «20 grans empreses multinacionals de ramaderia industrial». Com a exemple, parlava després de com aquestes macrogranges s’instal·len a Espanya. A més, en la seva reproducció de l’entrevista no parla de carn de «mala qualitat», sinó de «pitjor qualitat» que la que produeix la ramaderia extensiva.

Garzón va denunciar ahir que es tracta, per tant, d’una notícia falsa impulsada pel «lobby de certes grans empreses que promouen macrogranges contaminants».