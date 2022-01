El secretari general del PPC, Santi Rodríguez, ha considerat que la diputada al Congrés Cayetana Álvarez de Toledo hauria de deixar l'escó si no se sent còmoda amb l'actual partit. "Si jo em sentís incòmode defensant un projecte polític que en un determinat moment ha confiat en mi, no tindria cap mena de dubte de quin seria el pas que faria", ha dit en una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Álvarez de Toledo va ser la cap de llista del PPC a les eleccions espanyoles i per això Rodríguez ha dit que els hauria "agradat que hagués exercit més de diputada per Barcelona". "Ella ha optat per un altre camí que nosaltres no compartim. No considerem que ajudi al projecte del PP", ha valorat.

La diputada, a més, s'ha mostrat obertament crítica amb la direcció estatal de Pablo Casado i algunes de les seves decisions, fins al punt de recollir-les en un llibre publicat fa poques setmanes. Per això, Rodríguez l'ha convidat a "prendre una decisió" i a fer-ho "no només pensant en ella mateixa, sinó en el col·lectiu que va confiar en ella". "S'està vivint una situació que no ens agrada ni satisfà", ha resumit. El dirigent popular també s'ha referit a les sentències que obliguen alguns centres educatius de Catalunya a impartir el 25% d'assignatures en castellà i ha confiat que "no sigui necessari" aplicar el "155 educatiu" que ha proposat el líder del PP, Pablo Casado, que demana intervenir la Generalitat perquè es compleixin aquestes resolucions judicials. "Segurament hi ha formes sense necessitat de fer aplicar la Constitució en l'article 155 perquè això és un cas extrem en què la desobediència d'una determinada comunitat en una determinada matèria és reiterativa i manifesta", ha valorat. Sobre les declaracions de Casado dient que a Catalunya es posen pedres a les motxilles dels alumnes castellanoparlants o que no se'ls deixa anar al lavabo si parlen castellà, Rodríguez ha assegurat que es tracta "d'una situació denunciada l'any 2008 en una escola de Barcelona" i que el president del PP va recordar "amb una intervenció hiperbòlica". No obstant això, ha reconegut que es tracta de "casos aïllats" i "puntuals"."No tinc la sensació que ell fes aquesta afirmació com si fos la norma general. La va treure com a un exemple de fins a on arriba la dèria d'imposat el català a les escoles i a Catalunya, però com a un exemple extrem i no ni molt menys generalitzat", ha afegit Rodríguez, que ha acusat el Govern de "voler excloure una de les dues llengües oficials de Catalunya".