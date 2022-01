Donald Trump va cancel·lar a última hora la roda de premsa amb la qual pretenia robar-li protagonisme als actes de commemoració de l'assalt al Capitoli. El va fer per recomanació dels seus assessors, incapaços de trobar cap rèdit a semblant nyap, però el magnat no ha dit la seva última paraula. Lluny d'haver-se convertit en el pària que alguns van presagiar, es manté com el monarca absolut del Partit Republicà. Ningú li fa ombra en les enquestes, pocs s'atreveixen a portar-li la contrària i la seva gran mentida del frau electoral copa els dogmes del catecisme conservador. Des de Mar-a-Lago prepara els seus pròxims passos. Primer, les legislatives de novembre; a continuació, l'inici de la campanya presidencial per a 2024, quan hauria de revelar si està llest per a irrompre novament a la primera fila del circ polític.

Suports no li faltaran. Des del seu univers polític s'havien preparat per a aquest dijous nombrosos actes de revisionisme històric per a honrar als assaltants del Capitoli, descrits des del seu orbe com a “patriotes” i “presoners polítics”. Una sort de ritual d'iniciació per a qualsevol que aspiri a tenir un futur en el Partit Republicà, dominat pel populisme més radical. De fet, segons un recompte de ‘The Washington Post’, 163 republicans que han abraçat la teoria del frau ja han anunciat la seva intenció de concórrer com a candidats a diferents càrrecs públics que els concedirien una notable autoritat sobre la gestió de futures eleccions. D'ells, 69 pugnen per ser governadors; 55 competeixen per un escó de senador a Washington; 18 aspiren a ser secretaris d'Estat en els seus respectius estats i 13 busquen el càrrec de fiscal general.

Mentrestant, Trump continua recaptant diners. Aquest estiu acumulava més de 100 milions de dòlars, que l'ajudaran a avalar a uns certs candidats i enfonsar a uns altres, així com a mantenir-se en la carretera el màxim temps possible. El seu pròxim míting està previst per a aquest mateix mes a Arizona i després acollirà a Mar-a-Lago un fòrum amb tots els candidats federals recolzats per ell mateix. Serà una oportunitat per a testar lleialtats i cuinar l'estratègia per a unes legislatives amb les quals el seu partit confia a recuperar el control del Congrés.

El que ja ha recuperat Trump és el favor de Fox News, convertida novament en el seu més efectiu altaveu de propaganda. Després de les picabaralles que va deixar la nit electoral del 2020, la cadena de Rupert Murdoch va considerar distanciar-se de l'home que tan estretament havia secundat, però s'ho va pensar millor en veure com queia la seva audiència. Avui torna a estar lliurada al cèsar, un matrimoni que li ha permès recuperar el lideratge entre l'audiència dels canals de notícies.