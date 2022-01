La unitat nacional ha estat tradicionalment als Estats Units una resposta quan s’han produït atacs contra el país. Ja no. El primer aniversari de l’assalt al Capitoli, el moment en què el sistema democràtic dels EUA més es va acostar a l’abisme des de la guerra civil, va evidenciar ahir la profunda fractura per la qual sagna la nació.

Hi ha enfrontades veritats irrefutables i falsedats també provades, cosa que el president Joe Biden va recordar en un discurs demolidor contra Donald Trump, a qui va acusar directament, encara que sense esmentar-lo mai, de «crear i propagar una xarxa de mentides» sobre les eleccions del 2020 i va responsabilitzar, juntament amb la torba a la qual va instigar i va animar a assaltar el Capitoli, de «posar un punyal a la gola dels EUA i de la democràcia». Però fins i tot la realitat no escapa a un moment de radical polarització i la divisió va entelar la jornada i els actes de record i commemoració.

Discurs contundent

Les càmeres retransmetien en viu poc després de les 9 del matí de Washington el que per ara probablement sigui el discurs més important que ha fet el gairebé octogenari Biden en la seva jove presidència, sens dubte el més contundent en la seva denúncia del seu predecessor i de les seves accions i també de la deriva que ha pres bona part del Partit Republicà que, va assegurar el demòcrata, «tem la ira» de Trump.

Des d’un faristol col·locat al mig del Saló Nacional de les Estàtues que 12 mesos abans recorria la massa que va obligar a posposar unes hores la certificació de la seva victòria, Biden va criticar les accions d’aquesta gent, però, abans de res va assenyalar amb vehemència i urgència el seu predecessor i va desarticular «la gran mentida» d’un inexistent frau electoral, assenyalant grans forats com el fet que els únics resultats que Trump va posar en dubte van ser els de la contesa presidencial, no els d’altres eleccions que també es van decidir el novembre del 2020.

«Per primera vegada a la nostra història un president no només va perdre una elecció, va intentar prevenir una transferència pacífica del poder», va destacar Biden, que va definir Trump com «no només un expresident, sinó un expresident derrotat», un que «no pot acceptar que va perdre».

«Valora el poder sobre els principis, veu el seu propi interès més important que el del país, el seu ego li importa més que la nostra democràcia o la nostra Constitució», va dir en un altre moment el mandatari, que va denunciar igualment els esforços que ara segueixen mantenint Trump i els seus acòlits. «Han decidit que l’única manera de guanyar és suprimir el vot i subvertir eleccions», va assegurar, tot afegint que «és antidemocràtic i, francament, antiamericà».

Biden, que també va afirmar que els EUA es troben en «un punt d’inflexió en la història» en què s’està mantenint «una batalla entre la democràcia i l’autocràcia», en cap moment va esmentar Trump pel seu nom. És una cosa que després va explicar als periodistes argumentant que allò que es discuteix no és sobre personalitats individuals sinó «sobre el sistema i sobre algú que decideix posar-se a si mateix per sobre de tot».

Sense l’altaveu de les xarxes socials, Trump va respondre Biden en un parell de comunicats enviats per correu electrònic. Eren missatges en què falsament deia que el president havia utilitzat el seu nom, l’acusava d’estar fent «teatre polític» i definia el resultat de les eleccions com «un crim».

Al Capitoli va cridar especialment l’atenció l’absència gairebé total de polítics republicans, els mateixos que fa un any van haver de tancar-se, fugir i amagar-se amb els seus col·legues demòcrates per protegir-se dels assaltants, els mateixos que en molts casos inicialment van tenir dures paraules per a Trump peel seu paper el 6 de gener de fa un any. A la cambra baixa, per exemple, només va assistir la congressista republicana Liz Cheney.