Les excavadores s’afanyen a recuperar part del barri de La Laguna, al municipi de Los Llanos de Aridane, perquè alguns dels veïns que continuen fora de casa per culpa de l’erupció puguin retornar. L’enginyer d’Obres Públiques i coordinador del Grup de Serveis Essencials designat per a l’emergència volcànica, Amílcar Cabrera, és l’encarregat de dirigir aquests treballs que permetran que a partir d’avui tots els veïns puguin accedir a aquest nucli. «Totes les dotacions per als serveis essencials estan completament establertes. Tenim aigua i llum, i ja amb això poden tornar», va explicar.

Les obres consisteixen a apartar la lava per poder obrir així un perímetre de seguretat. Alhora, es comproven els paràmetres per si queden gasos nocius a la zona. Una de les infraestructures més danyades és el col·legi. Haurà de ser la Conselleria d’Educació la que «declari la ruïna estructural», va assegurar Cabrera, per a la demolició d’una de les unitats afectades. La intenció és recuperar tot el sector urbà, al qual caldrà aplicar nou asfalt «perquè l’erosivitat de la lava s’ho ha menjat tot», va destacar l’enginyer, tot afegint que «només hi ha terra sota la colada».