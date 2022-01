L’Assemblea Nacional francesa va aprovar a la matinada d’ahir el projecte de llei per introduir el passaport de vacunació, que té per objecte vetar l’accés a bars, restaurants i llocs públics als no vacunats contra el coronavirus.

El text va ser aprovat per 214 vots a favor, 93 en contra i 27 abstencions, després de tres dies d’ardus debats que van portar fins a dues ocasions a la suspensió de la sessió i la polèmica generada per les declaracions del president, Emmanuel Macron, sobre la seva estratègia: «Als no vacunats, tinc moltes ganes de fastiguejar-los. I això és el que continuarem fent fins al final». El projecte passarà ara al Senat abans de tornar a l’Assemblea per a una adopció definitiva, però és poc probable que sigui promulgat abans del 15 de gener, quan el Govern ja preveia el seu ús. Amb aquesta nova mesura, totes les persones més grans de 12 anys hauran de justificar la seva pauta de vacunació per accedir a activitats de lleure, restaurants, fires i transport públic, fet pel qual ja no serà possible mostrar un test negatiu, llevat dels hospitals. Dilluns, durant el primer debat, els diputats de l’oposició van aprofitar l’absència de la majoria per suspendre el vot i evitar que es prolongués tota la nit. Dimarts a última hora, les paraules de Macron van despertar la indignació de nombrosos diputats, fet que va portar també a suspendre la sessió.