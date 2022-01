Joan Carles I vol tornar a Espanya en les pròximes setmanes. Segons ha informat Raúl del Pozo en el programa de Carlos Alsina a Onda Cero, el rei emèrit estaria esperant que la Fiscalia del Tribunal Suprem tanqui les tres investigacions obertes contra ell.

Com ja va avançar El Periódico d'Espanya, del mateix grup editorial que Diari de Girona, una vegada ocorri, la Zarzuela i la Moncloa donaran el vistiplau. A partir d'aquest moment la tornada es produirà quan a Felip VI li convingui, en el moment que l'anunci que el monarca trepitja de nou Espanya no enteli cap acte de la Corona en dates assenyalades.

La Zarzuela i, per extensió, el Govern, coneixen perfectament que el rei emèrit vol tornar, que ell té assumit que no podrà ser fins que no existeixi ni una sola investigació judicial contra ell, que serà només a temporades perquè si està més de sis mesos al país ha de tributar a Hisenda -com que no té ingressos coneguts no ho vol fer- i que quan sigui a Espanya ni un dels seus moviments podran ser motiu de polèmica. Si no fos per la qüestió de la residència fiscal, Joan Carles I viuria permanent a Espanya, com és el seu desig, però en llevar-li l'assignació pressupostària no pot justificar l'origen dels diners amb el qual sufragaria les seves despeses.