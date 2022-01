Explosions i ràfegues de metralladora es podien sentir ahir, entrada la nit, a la plaça central d’Almaty, epicentre de les protestes que des de fa dies sacsegen el Kazakhstan. Davant el caire que han adoptat els esdeveniments, el president Kassim Jovart Tokàiev va optar per demanar ajuda a l’Organització del Tractat de Seguretat Col·lectiva (OTSC), una aliança militar encapçalada per Rússia que agrupa diverses repúbliques exsoviètiques. Les forces de seguretat van disparar a matar, abatent «desenes de manifestants» que havien ocupat a l’assalt edificis governamentals i seus oficials, tal com va admetre el portaveu de la policia de la ciutat, Saltanat Azirbek.

Moscou va enviar durant les primeres hores del dia 3.000 paracaigudistes que, segons fonts oficials russes, de seguida van començar a complir «la seva missió». Altres països pertanyents a l’OTSC com Bielorússia, Armènia i algunes repúbliques de l’Àsia central també van desplaçar efectius, encara que en menor quantitat. Per justificar l’enviament de tropes, el Kremlin va fer referència a l’existència d’una amenaça externa. «Veiem els successos ocorreguts en aquest país amic com un intent inspirat des de l’exterior de soscavar violentament la seguretat i l’estabilitat de l’Estat», es podia llegir en un comunicat del Ministeri d’Exteriors rus.

La participació de tropes russes constitueix «un moviment arriscat en un país on hi ha un potent sentiment d’identitat nacional» i de ben segur comportarà «contrapartides i cessions a Rússia» per part del Govern local, valora Nicolás de Pedro, investigador del think tank britànic Institute for Statecraft i bon coneixedor del país centreasiàtic en haver-hi residit durant diversos anys. «El Kazakhstan mantenia com a principal soci Rússia, els governants del país eren conscients que la geografia no permetia alternatives, però alhora feia equilibris i volia tenir bones relacions amb Occident; no havia reconegut l’annexió de Crimea», apunta De Pedro. «Tot això canviarà» i el president Jovart Tokaiev es veurà forçat a ancorar-se fermament al bàndol del Kremlin en la disputa amb els Estats Units i la UE, augura l’analista.

Segons fonts policials, aproximadament dos milers de persones han estat detingudes des de l’inici dels disturbis. La Unió de Xarxes Comercials del Kazakhstan comptabilitza en més de 24.000 milions de tengues (uns 56 milions de dòlars) les pèrdues econòmiques provocades per les mobilitzacions. Tot i els desordres, la producció d’urani no s’ha vist afectada pels desordres.

La connexió del país a través de les xarxes mitjançant internet ha estat interrompuda, dificultant la difusió de testimonis del que està passant. «Hem vist morts», va confessar una dona a un periodista de France Presse, declarant-se «molt decebuda» per la reacció del cap de l’Estat contra unes mobilitzacions que demanaven la fi de la influència política de l’expresident Nursultà Natzarbaiev, que va governar el país des de la independència durant gairebé tres dècades. Precisament, l’absència d’informacions sobre l’exmandatari, desproveït del càrrec de president del Consell de Seguretat per aplacar la indignació dels manifestants, intriga els experts.

Un dels interrogants que es plantegen ara els analistes és l’efecte que tindrà la crisi kazakh en el pols que manté Rússia amb Occident centrat a Ucraïna. La setmana que ve començaran a Ginebra les converses entre representants dels EUA i Rússia per debatre les garanties de seguretat que el Kremlin exigeix ​a Washington i als seus aliats. «Si els enfrontaments es prolonguen, Moscou es veurà obligada a combatre dos fronts d’inestabilitat, Ucraïna i el Kazakhstan», constata De Pedro.